COLETA DE LIXO DOMICILIAR É REGULARIZADA EM TIMÓTEO

A Secretaria de Obras do município Timóteo informa à população que o serviço de coleta de lixo domiciliar está inteiramente normalizado. Os caminhões da empresa licitada Vina, voltaram a destinar o lixo no Aterro Sanitário da Vital Engenharia, em Santana do Paraíso, como era feito habitualmente.

O setor de Limpeza Pública informou na última segunda-feira (4), que adotou medidas emergenciais durante o período da greve dos caminhoneiros. Com a finalidade de manter o recolhimento do lixo, foi realizado o depósito temporário dos rejeitos numa área previamente preparada com lonas no Viveiro Municipal.

O departamento de Meio Ambiente acompanhou todo o processo para minimizar os impactos negativos da operação emergencial. Mesmo com as precauções, houveram algumas manifestações contrárias à medida. Portanto, a Secretaria de Obras informa que a retirada dos rejeitos, realizada no último feriado, foi concluída graças à dedicação dos trabalhadores do setor e do suporte de quatro caminhões.

A atual administração afirmou que as medidas foram necessárias para que não houvesse um caos na cidade. O transtorno seria maior caso a coleta de lixo tivesse sido suspensa.