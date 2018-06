COLUNA WILLIAM SALIBA – 14/06/2018

COMEÇA HOJE A II EXPO INOX 2018

Será aberta nesta quinta-feira (14), às 18h, a segunda edição da Expo Inox, em Timóteo. Com o tema “Inovações e Aplicabilidade do Aço Inox no Agronegócio e Mineração”, a mostra prossegue até sábado, no Clube Alfa, reunindo 75 expositores do Vale do Aço e outras regiões brasileiras.

HOMENAGENS

Na cerimônia de abertura da Expo Inox, serão homenageados pela Associação Comercial de Timóteo e a CDL, os empresários e empresas destaques de 2018 na cidade. Receberão a homenagem no segmento Comércio, Idelzita Schneider (Relojoaria Orient); Prestação de Serviços, Tarcísio Quaresma Pereira (NTW Contabilidade e Gestão Empresarial); Indústria, Evandro Lievore (Cristalite); e Destaque do Ano, Paulo Roberto Drumond Guerra (Sicoob Copesita).

LÁ E CÁ

Mais uma lição para a inconformada torcida brasileira. A Rússia, anfitriã, entrou na Copa de 2018 com a goleada de 5 x 0 sobre a Arábia Saudita. O Brasil, também anfitrião, deixou a Copa de 2014, levando o inesquecível 7 x 1 da Alemanha.

CANDIDATA

A deputada estadual Rosângela Reis (Podemos) lança neste sábado (16) a sua pré-candidatura para mais um mandato na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG). O ato está agendado para as 10 horas, na Câmara Municipal de Ipatinga. O pré-candidato à presidência da República, senador Álvaro Dias (Podemos-PR), e o presidente da Executiva Estadual do Podemos em Minas, o prefeito de Betim Vittorio Medioli, confirmaram presenças no evento.

IMPRENSA

O Acesita Esporte Clube reúne profissionais de comunicação, neste sábado (15) na Sede Campestre, em Timóteo, em evento comemorativo ao Dia da Imprensa – celebrado no último dia 1º de junho. No próximo dia 28, festividade semelhante deverá ser promovida em Ipatinga pelas associações comerciais e CDLs do Vale do Aço.

FESTA DA FIEMG

Os profissionais de comunicação da Região Metropolitana do Vale do Aço reuniram-se na noite de ontem (13), na sede da Fiemg – Regional Vale do Aço, para celebrar com fino coquetel ao som da dupla Diny e Tutu, o 10º Encontro em Homenagem ao Dia da Imprensa. Na oportunidade, o vice-presidente Regional, Flaviano Gaggiato, juntamente com o vice-presidente do Sistema Fiemg, Luciano Araújo, parabenizou e agradeceu a classe pelo apoio nas coberturas e pela mídia espontânea gerada ao longo dos anos.

POSSE

O presidente da Viga Caldeiraria, Flaviano Gaggiato foi nomeado oficialmente, no último dia 6, vice-presidente da Fiemg Regional Vale do Aço – nova denominação do cargo anteriormente ocupado por Luciano Araújo. Já em plena atividade, embora ainda não oficialmente empossado (a cerimônia teve que ser adiada em função da greve dos caminhoneiros), Gaggiato dará prosseguimento a importantes pautas do órgão, como a Agenda de Convergência e Movimento Nova 381. Ele aguarda nova data na agenda do novo presidente do sistema Fiemg, Flávio Roscoe, para a solenidade de posse, que será realizada na sede da Fiemg Regional, em Ipatinga.

A seguir, a cobertura da festa, com fotos de Ricardo Alves (Grão Fotografias) e de Cid Miranda (CARTA DE NOTÍCIAS):