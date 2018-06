COLUNA WILLIAM SALIBA – 18/06/2018

PATO FU DE VOLTA COM MÚSICA DE BRINQUEDO 2

Depois de uma apresentação em maio, no Minas Tênis Clube, a banda Pato Fu inicia a turnê brasileira do espetáculo Música de Brinquedo 2, no dia 6 de outubro, pelo Palácio das Artes, em Belo Horizonte. Ainda, em outubro, sem data definida, o show que conquista crianças e adultos, deve ser apresentado também no Teatro do Centro Cultural Usiminas, em Ipatinga.

FÓRMULA PREMIADA

Em 2011, a primeira montagem do Música de Brinquedo, conferiu ao Pato Fu a premiação do Grammy Latino, realizado em Las Vegas, nos Estados Unidos. O grupo retornou ao estúdio, em 2017, para fazer a segunda versão do espetáculo. Como no primeiro, o Pato Fu utiliza instrumentos em miniatura, como saxofones de plástico, violão, baixo, kazoos, pianinho e tecladinhos de brinquedo. No palco, os vocalistas da banda Fernanda Takai e John Ulhoa interagem com os monstros Ziglo e Groco, manipulados pelo Giramundo Teatro de Bonecos, de BH.

EQUIPE TÉCNICA

No Música de Brinquedo 2, o cenário é assinado pela designer Andrea Costa Gomes e pelo arquiteto Fernando Maculan, baseado nos desenhos da ilustradora mineira Anna Cunha para o projeto gráfico do álbum. A luz é de Adriano Vale.

***

PARA CONTADORES

A Associação Comercial e CDL de Coronel Fabriciano e a Receita Federal trazem para a Região Metropolitana do Vale do Aço a palestra sobre e-Social, EFD-Reinf e DCTF Web. Quem discorre sobre o assunto é o auditor-fiscal Rogério Branco Cerqueira, da Receita Federal de Belo Horizonte. O evento, voltado para profissionais da área contábil, será nesta quarta-feira (20), de 15h às 17h30. As inscrições gratuitas podem ser feitas através do site http://acicelcdl.com.br/contato/

***

DIPLOMAÇÃO E POSSE

O vereador e ex-presidente da Câmara Municipal, Nardyello Rocha, vencedor da eleição extemporânea, será diplomado e oficialmente empossado nesta quinta-feira (21), às 17h30, na como prefeito de Ipatinga. Ele já vinha exercendo o cargo interinamente desde o afastamento pelo TSE do ex-prefeito Sebastião Quintão e seu vice, Jésus Nascimento. A solenidade será presidida, no auditório da Câmara Municipal, pelo novo presidente do legislativo, Osimar Barbosa Gomes.

***

NOVA MARCA

O estande na II Expo Inox assinalou o lançamento da nova marca da Associação Comercial e Empresarial de Timóteo (antiga Acicel). A instituição empresarial agora é ACE Timóteo.

***

TÁ NAS REDES

“Estão reclamando do juiz por ter prejudicado o Brasil, ontem, na partida contra a Suíça pela Copa do Mundo. O STF faz isso todo dia”.

***

CURTAS

*** A Aliança Municipal Espírita de Ipatinga promove neste domingo (24), de 12h às 14h, no Ipaminas Esporte Clube, o tradicional Almoço da AME. Além de variado cardápio, música ao vivo.

*** Devido à greve dos caminhoneiros, a Fundação São Francisco Xavier (FSFX) remarcou para esta quarta-feira (20) o lançamento do projeto Mimo – Maternidade Conceito do Hospital Márcio Cunha (HMC). Trata-se da primeira plataforma digital do Brasil voltada para gestantes. O sistema permitirá o relacionamento entre gestantes atendidas pelo HMC, do pré-natal ao pós-parto, sejam elas cobertas pelo Usisaúde ou pelo SUS. A cerimônia de lançamento do Mimo terá lugar no Teatro Zélia Olguin, em Ipatinga, com a presença do diretor executivo da FSFX e diretor Institucional e Gestão de Pessoas da Usiminas, Luís Márcio Araújo Ramos.

*** O projeto Torcida Limpa, desenvolvido pela Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation com o Ipatinga Futebol Clube, será reconhecido com o prêmio Fair Play no 18º Troféu Telê Santana. A cerimônia de premiação está prevista para fevereiro de 2019, marcando o início do Campeonato Mineiro da segunda divisão do próximo ano.

***

ALMOÇO COM A IMPRENSA

A diretoria do Acesita Esporte Clube (AEC), entidade recreativa pioneira da Região Metropolitana do Vale do Aço, ofereceu coquetel e almoço à imprensa regional, com direito à música ao vivo – que contou com Ivenilton Amorim ao violão e as vozes dos jornalistas Jefferson Rocha e Vanessa Moreira. O presidente do clube, o psicólogo Carlos Eduardo Lisboa e Almeida (Guto), mostrou em palestra a potencialidade do clube, fundado em dezembro de 1945, como apenas uma pequena equipe de futebol. Hoje o AEC, com cerca de três mil associados (a maioria empregados da Aperam), é um dos maiores clubes de Minas Gerais, em área e opções de recreação. A seguir fotos do encontro: