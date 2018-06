COMEÇA EM IPATINGA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A RAIVA ANIMAL

Teve início nos bairros da zona rural de Ipatinga, nesta segunda-feira (11), a Campanha de Vacinação contra a raiva animal para cães e gatos. Neste ano, a proteção dos animais continua sendo feita por meio de carro volante. Amanhã, terça-feira (12), o posto itinerante do Centro de Controle de Zoonoses da Prefeitura irá estacionar nas comunidades do Ipanemão/Ipaneminha, a partir das 8h. Cães e gatos com mais de três meses de vida devem ser imunizados.

Segundo Mara Fernanda, diretora do Departamento de Vigilância em Saúde de Ipatinga, “embora a raiva esteja erradicada no município, isso não isenta a vacinação anual que, além de obrigatória por lei, é o fator de maior relevância para garantir o controle da doença nos cães e gatos e, por consequência, a saúde da nossa população”, explica.

Durante a semana, os ipatinguenses terão duas formas de buscar a imunização para seu animal de estimação: indo até o carro volante que chega aos bairros a partir das 8h, conforme programação abaixo, ou comparecendo ao Centro de Controle de Zoonoses, que fica na área da antiga Suplan no bairro Cidade Nobre, no horário de 7h30 às 15h30.

O último senso canino realizado pela Secretaria de Saúde de Ipatinga em 2017 revelou que existem na cidade cerca de 23 mil animais. O poder público espera imunizar 80% desta população, protegendo 18.400 cães e gatos. O encerramento da campanha e o “Dia D contra a Raiva Animal” serão realizados em 14 de junho, das 8h às 17h.

A diretora explica que a vacina tem validade de um ano e é a única forma eficaz de manter a circulação do vírus da raiva animal sobre controle, prevenindo, assim, a raiva em humanos. “Ipatinga não registra casos da doença desde 2003, mas todos os cães e gatos, mesmo aqueles vacinados no ano passado, devem ser imunizados”, reforça.

NO DIA DA VACINAÇÃO

É importante que os proprietários conduzam seus cães com coleiras ou focinheiras, no caso de animais bravos. Já os gatos devem ser transportados em caixas, para evitar fugas ou acidentes. Animais doentes não podem ser vacinados. No dia da vacina, é importante ainda que o proprietário informe corretamente o número de cães e gatos de sua residência. Essa ação integra a campanha de conscientização para a posse responsável, fundamental para o controle da população de cães e gatos do município e para a saúde da comunidade em geral.

CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO

Dia: 12/06

Bairro: Ipaneminha/Ipanemão

Dia: 13/06

Bairro: Pedra Branca

Dia: 14/06

Bairro: Tribuna / Morro Escuro

Dia: 15/06

Bairro: Barra Alegre

Dia: 18/06

Bairro: Vagalume

Dia: 19/06

Bairros: Santa Mônica, Horto, Cariru, Bairro das Águas, Imbaúbas, Areal e Castelo

Dia: 20/06

Bairros: Bom Retiro, Bela Vista, Vila da Paz, Ferroviários

Dia: 21/06

Bairro: Ferroviários

Dia: 25/06

Bairros: Chácaras Madalena e Forquilha

Dia: 26/06

Bairros: Jardim Panorama, Caçula e Canaã