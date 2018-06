COMÉRCIO DO VALE DO AÇO SE PREPARA PARA O DIA DOS NAMORADOS

Dia dos namorados, comemorado no dia 12 de junho, está chegando e o comércio já se prepara para as vendas. Apesar dos transtornos provocados pela paralisação dos caminhoneiros, 72,9% das lojas já haviam recebido, até o fim de maio, todas as encomendas voltadas para a data. A informação foi revelada em uma pesquisa realizada pelo Sindicato do Comércio Varejista e Atacadista de Bens e Serviços (Sindcomércio) do Vale do Aço, que ainda apontou que 70,6% dos comerciantes optaram por investir em promoções e liquidações para garantir boas vendas.

Em Ipatinga, conforme definido em Convenção Coletiva de Trabalho, o Horário Especial para o Dia dos Namorados será na segunda-feira (11), das 9h às 21h, e na terça-feira (12), das 9h às 20h. Já em Fabriciano e Timóteo, a abertura até mais tarde acontece das 9h às 20h nos dois dias.

“Trata-se de uma data com grande valor afetivo, movimentando a venda de artigos femininos e masculinos. Para muitos lojistas, é a 2ª melhor época do ano, perdendo apenas para o Natal”, observa o presidente do sindicato, José Maria Facundes.

INVESTIMENTOS

Também de acordo com a pesquisa realizada pelo Sindcomércio, além do foco em promoções e liquidações, os empresários fizeram, principalmente, investimentos em propagandas, na visibilidade da loja e um atendimento diferenciado. A tendência, conforme prevê 89,3% dos comerciantes entrevistados pela entidade, é que o consumidor deixe para comprar apenas na semana do Dia dos Namorados.

“Um indicativo interessante levantado na nossa pesquisa diz respeito à forma de pagamento. Para 90,6% dos empresários, os ‘apaixonados’ optarão pelo cartão de crédito parcelado, o que demonstra mais confiança na economia”, analisa Facundes. O dirigente sindical explica: “Se as pessoas estão dispostas a dividir suas compras, logo creem que continuarão empregadas e terão estabilidade financeira nos próximos meses.”

GASTO MÉDIO

Com relação “ticket médio”, ou seja, o valor gasto por consumidor ao ir às compras, 38,4% dos entrevistados vislumbram que será entre R$ 100 e R$ 200.

Com o auxílio da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Minas Gerais (Fecomércio MG), o Sindcomércio Vale do Aço pesquisou 265 empresários em Ipatinga, Coronel Fabriciano e Timóteo. “É uma amostragem que buscamos, sazonalmente, com o objetivo de identificar as estratégias e tendências para as datas especiais do comércio. O que é identificado na pesquisa, serve para que orientemos o empresariado com vistas a aproveitar bem o ambiente de negócios gerado nestas épocas”, conclui o presidente do Sindcomércio.