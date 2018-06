COMPLIANCE SERÁ TEMA DE PALESTRA NA FIEMG

A Fiemg Regional Vale do Aço realizará no próximo dia 5 de julho (quinta-feira), das 9h30 às 11h30, no auditório da entidade, em Ipatinga, a palestra “Compliance: A nova exigência para participar de licitações e concorrência.”

No conteúdo programático, a mestre em Direito Empresarial Rose Giacomin e o mestre e doutorando em Direito, Gustavo Redó abordarão dentre outros temas: Leis, Tendências e Compliance, Sistema de Compliane como Sustentabilidade da empresa, Código de ética e conduta e diagnóstico para implementação: instituição de um regimento interno ou estatuto da área de Compliance.

“Especialmente nesse momento que vive o país, carente de valores como transparência, integridade e ética, a discussão se faz unanime, principalmente, no ambiente organizacional para evitar punições e garantir oportunidades de novos negócios”, reforça Luiz Sérgio Martins Júnior, analista de relações empresariais da Fiemg.

Vale destacar que as vagas são limitadas. Inscrições a R$22,00 para associados aos sindicatos filiados a Fiemg e R$33,00 não associados, através do sympla https://www.sympla.com.br/compliance-a-nova-exigencia-para-participar-delicitacoes-e-concorrencia__293077

Mais informações pelo telefone 3822-1414 ou email lsjunior@fiemg.com.br