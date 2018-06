CONTÉM CULTURA DE IPABA RECEBE TORNEIO DE XADREZ

No próximo dia 24 de junho, a sala multicultural do Contém Cultura de Ipaba, irá receber o “Ipaba Chess Cup”, campeonato de xadrex que terá início às 8h, com várias premiações para os vencedores.

Segundo o realizador do evento e assistente cultural do Contém Cultura em Ipaba, Jeremias dos Santos, quase 40 pessoas já se inscreveram para o torneio.

“Vamos receber enxadristas de outras cidades além dos nossos aqui de Ipaba”, antecipou Jeremias, acrescentando que serão oferecidos troféus e medalhas para os participantes dos jogos. “Os três primeiros colocados serão agraciados com o troféu Mentes Brilhantes. A premiação será concedida a uma enxadrista, a um enxadrista e ao melhor jogador ipabense. Quanto às medalhas, elas serão distribuídas entre todos que disputarem o campeonato”. Os enxadristas também concorrerão a brindes que serão sorteados ao longo do evento.

A primeira rodada terá início às 8h, se estendendo até às 9h; a segunda, será de 9 às 10h; a terceira, de 10 às 11h, e a quarta, de 11 às 12h. Em seguida, será feito um intervalo, de 12h às 13h. A quinta rodada será realizada de 15 às 14h; a sexta rodada, de 14 às 15h e, a sétima, de 15 às 16h.

“Durante as partidas, a população terá a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre essa modalidade de esporte, um jogo de tabuleiro que coloca à prova a inteligência dos seus jogadores”, comenta Jeremias.

Luciana Profiro, proponente do Contém Cultura, que apoia a realização do Torneio, avalia positivamente a iniciativa. “O Ipaba Chess Cup vem reafirmar o propósito do Contém Cultura de ser um espaço multicultural, destinado às mais diversas atividades educativas, culturais, artísticas e esportivas também”.

Além do apoio do Contém Cultura, o Torneio de Xadrez contará também com o apoio da Prefeitura Municipal de Ipaba, da Fundação Brasileira de Xadrez e de outros parceiros.

Serviço:

Sessão xadrez. Ipaba Chess Cup. Dia 24 de junho, de 8 às 16h, no Contém Cultura – Praça José Lanzellotti. Inscrições pelo 31 9 7366-0574. Participação gratuita.