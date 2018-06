CONTÉM CULTURA PROMOVE SESSÃO TEMÁTICA COM RODRIGO POSSO

Aproveitando o clima de Copa do Mundo, o Contém Cultura promove, neste sábado (30), a partir das 7h, uma sessão de cinema temática sobre futebol. O público poderá escolher o filme a ser exibido entre duas opções, ‘Pelé – o nascimento de uma lenda’ ou ‘Heleno, o príncipe maldito’.

A exibição será seguida de um bate-papo com o ex-goleiro, Rodrigo Posso, que estará acompanhado de 36 alunos dos três núcleos da escola que o jogador mantém em Ipatinga, a Escola de Futebol Rodrigo Posso, além de quatro dos treinadores do seu projeto.

Finalizando o evento, serão promovidos dois jogos entre alunos da escolinha de futebol de Periquito e a equipe de Posso, que vem se dedicando a revelar talentos para o futebol nacional.

O projeto de Rodrigo, conforme explica, é ser uma oportunidade para que os jovens ingressem no universo do futebol. “A Escola de Futebol Rodrigo Posso é uma escola de iniciação, com aulas duas vezes por semana, durante uma hora”, destaca.

Segundo a proponente do Contém Cultura, Luciana Profiro, essa sessão temática vem estimular crianças e adolescentes de Periquito a se envolver mais com o esporte por meio do cinema e do encontro com Posso, “uma referência nacional, que tem uma história de sucesso com o futebol”, comenta.

Luciana observa ainda que o período da Copa motiva um maior envolvimento com o esporte que é uma paixão nacional. “Além do mais, o Contém Cultura está instalado em frente ao campo da cidade, o que facilita a integração dos dois espaços. Por várias vezes, os meninos já vão para o cinema com o uniforme do futebol. Saem do Contém Cultura e vão para o campo. O contrário também acontece. Às vezes, eles jogam e, em seguida, vão para o Contém Cultura”.

O facilitador cultural do Contém Cultura, Mateus Henrique, avalia positivamente a iniciativa. “Sou goleiro amador, não só pela minha condição de não ter me profissionalizado como jogador, mas por ser uma pessoa que ama o futebol. Essa sessão vai ser muito especial para a nossa comunidade, vai promover a integração de jogadores das duas cidades, professores. Vamos ter uma troca de experiência muito rica”, analisa Mateus.

Em relação à presença de Posso no Contém, ele comenta que será um sucesso. “Vamos lotar a sessão e o campo”.

A expectativa de Welesson Rodrigues, coordenador de Esporte, Cultura e Lazer de Periquito, também é grande e as melhor. Segundo sublinha, “o evento vai marcar a história da cidade, dos meninos que participam do Contém Cultura e dos alunos do futebol”.

A sessão especial do Contém Cultura, patrocinado pela Cenibra, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, conta com o apoio da Prefeitura Municipal, por meio de suas secretarias de Educação, Cultura e Esporte.

Serviço:

Sessão cinema, seguido por bate-papo com Rodrigo Posso e partidas de futebol. Entrada franca, mediante retirada de ingresso antecipadamente na Secretaria Municipal de Esportes.