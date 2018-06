COPA VALE DO AÇO DE KART NESTE SÁBADO EM IPATINGA

Os motores voltam a roncar alto neste sábado (30), no Kartódromo Emerson Fittipaldi, no Parque Ipanema. O público terá oportunidade de vibrar com a segunda etapa da Copa Vale do Aço de Kart 2018, que promete disputas emocionantes.

O evento é realizado pelo Kart Clube Ipatinga (KCI) em parceria com a Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer. A largada da primeira bateria está marcada para as 14 horas.

As disputas vão acontecer em duas categorias, a F400 e a Força Livre. Os pilotos interessados em participar das corridas devem se dirigir ao Kart Clube até sábado para realizar sua inscrição. Todos eles contribuirão com leite e alimentos não perecíveis que serão doados ao Banco de Alimentos do município.

Reconhecidamente um incentivador dos desportos, o prefeito Nardyello Rocha lembra que o kartismo já faz parte do calendário esportivo da cidade. “Convido a população para prestigiar os nossos pilotos neste sábado. O ambiente fica mais contagiante e os competidores sem dúvida darão ainda mais de si com o comparecimento da torcida”, acredita.

Além das corridas, o público poderá acompanhar um show de manobras radicais com a equipe Mavi Wheeling de Motociclismo e exibição de aeromodelismo.

Aos que ainda não conhecem o tradicional espaço reservado a competições esportivas, é importante esclarecer que toda a programação é inteiramente gratuita, podendo ser acompanhada em arquibancas ou no gramado junto ao kartódromo.