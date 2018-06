CURSO CAPACITA CONSELHEIROS EM DEPENDÊNCIA QUÍMICA

O Instituto Getsemani Capacita promove no Hotel Panorama Tower, em Ipatinga, nos próximos sábado (30) e domingo (1º), o Curso de Extensão de Conselheiro em Dependência Química. O workshop será ministrado com 20 horas/aula na modalidade presencial, com aulas expositivas, espaço para o diálogo e troca de experiências, utilizando-se da prática como o método principal.

O evento tem como apoiadores a Capelania Unicev, a União Nacional e Internacional de Capelães Evangélicos Voluntários e Instituição Casa Rosa. O curso é voltado para capacitação de funcionários públicos ligados às Secretarias de Educação, Assistência Social e Saúde, gestores, monitores, ex-acolhidos, auxiliares, voluntários, colaboradores de comunidades terapêuticas e demais interessados na área da dependência química, com ou sem formação secundária.

Serviço

Mais informações pelo endereço www.getsemanicapacita.com.br/?p=1538