DENISE FRAGA EM “A VISITA DA VELHA SENHORA” NO CENTRO CULTURAL USIMINAS

O público ainda consegue adquirir os ingressos para a comédia trágica “A Visita da Velha Senhora”, que será realizada na noite deste sábado (16), às 20h, no Teatro do Centro Cultural Usiminas. Os ingressos estão sendo vendidos a preços populares na bilheteria do Centro Cultural Usiminas e no site www.eventim.com.br. O espetáculo é uma adaptação da obra do suíço Friedrich Dürrenmatt (1921-1990) e apresenta uma visão irônica sobre como lidamos com nosso frágil valor moral e noção de justiça quando o assunto é dinheiro. Em cena, Denise Fraga, Tuca Andrada e mais onze atores darão vida a esta história da humanidade que sempre se fez presente no cotidiano. A direção do espetáculo fica por conta do cineasta Luiz Villaça, o elegante figurino e cenário da peça são de Ronaldo Fraga e o diretor musical é Dimi Kireeff. Esta apresentação faz parte da Série Espetáculo de Teatro do Instituto Cultural Usiminas, patrocinada pela Usiminas, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

O roteiro do espetáculo mostra a bilionária Claire Zachanassian, vivida por Denise Fraga, chegando à cidade de Güllen, que está preste a falir. Ela havia prometido salvar o local do colapso financeiro, mas, para que isto aconteça, impôs uma condição que deixou todos os pobres cidadãos perplexos durante seu jantar de boas vindas: doará um bilhão à cidade se alguém matar Alfred Krank, personagem vivido por Tuca Andrada, o homem que ela amou na juventude e que a abandonou grávida por um casamento de interesse. Rapidamente surge um clamor de indignação e todos rejeitam a absurda proposta, mas Claire, confiante que alguém mudará de ideia, decide esperar e hospeda-se em um hotel da cidade.

Güllen se submeterá à tentação de satisfazer o desejo de vingança da milionária ou fará justiça? A comédia trágica levanta perguntas como: até onde nos vendemos para poder comprar? Como o poder e o dinheiro vão descaracterizando os nossos ideais? Quanto nos custa a não submissão? O que é fazer justiça? Até que ponto a linha ética se molda ao poder e ao dinheiro? Denise Fraga destaca a reflexão e a mudança que podemos fazer em nosso mundo a partir da arte. “Acredito no poder de transformação pela arte. Na formação do indivíduo pela arte. O teatro como espelho do mundo, nos fazendo rir para nos reconhecer, dando voz à nossa angústia, dando palavras àquilo que pensamos e não sabemos dizer. O humor e a poesia nos ajudando a elaborar o pensamento para agir, para transformar, para viver criativamente, para por a mão da massa da nossa história”, afirma a atriz.

A diretora do Instituto Cultural Usiminas, Penélope Portugal, aponta a satisfação em receber o espetáculo na região. “No Instituto estamos sempre em busca de atrações expressivas para compor a programação dos nossos espaços. É um privilégio receber um espetáculo tão prestigiado com um elenco, figurino, cenário e músicas diferenciados como este. Além de oferecer um espetáculo de ótima qualidade, conseguimos beneficiar o público com ingressos a preços populares, para que todos possam prestigiar esta incrível obra”, declara a diretora.

“A Visita da Velha Senhora” passou por Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro e já tem as nominações ao Prêmio Shell nas categorias Melhor Atriz (Denise Fraga) e Melhor Figurino (Ronaldo Fraga) e ao Prêmio Aplauso Brasil nas categorias Melhor Atriz (Denise Fraga), Melhor Direção (Luiz Villaça), Melhor Arquitetura Cênica (Ronaldo Fraga) e Melhor Espetáculo Independente.

O desenho de luz da peça fica por conta de Nadja Naira, da Companhia Brasileira de Teatro. Lucia Gayotto na preparação vocal, Keila Bueno nas coreografias e preparação corporal e Simone Batata no Visagismo.

O ELENCO

Além de Denise Fraga, o elenco de “A Visita da Velha Senhora” é de peso e conta com os atores Tuca Andrada, Fábio Herford, Romis Ferreira, Maristela Chelala, Renato Caldas, Eduardo Estrela, Beto Matos, Luiz Ramalho, Rafael Faustino, David Taiyu, Fábio Nassar e Fernando Neves.

Serviço:

16/6 – A Visita da Velha Senhora

Local: Teatro do Centro Cultural Usiminas

Horário: 20h

Duração: 1h20

Classificação: 14 anos

Ingressos: R$ 50 (inteira) R$ 25 (meia entrada)