ELIEZER BATISTA: MORRE O IDEALIZADOR DA CENIBRA

Faleceu nesta segunda-feira (18), aos 94 anos, no Rio de Janeiro, vítima de insuficiência respiratória aguda, o engenheiro Eliezer Batista, pai do conhecido empresário Eike Batista e de outros seis filhos. Ele foi um dos idealizadores da Celulose Nipo-Brasileira (Cenibra), no Colar Metropolitano do Vale do Aço.

Mineiro de Nova Era, Eliezer assumiu na sua trajetória profissional vários cargos públicos, entre eles, o de ministro de Minas e Energia e o de presidente, por duas vezes, da Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), além de secretário de Assuntos Estratégicos (SAE), no governo Collor de Mello.

PARCERIA COM O JAPÃO

Eliezer Batista foi o responsável por abrir o mercado japonês para a exportação do minério de ferro brasileiro, logo após a Segunda Guerra Mundial. A consolidação das relações comerciais da Vale com os japoneses fez com que o governo do Japão reconhecesse o seu grande valor e entregou, anos mais tarde, ao engenheiro mineiro, a mais alta condecoração daquele país.

A confiança depositada pelo governo e empresários japoneses em Eliezer, ultrapassou as negociações com o minério de ferro e o Japão se tornou um grande parceiro da Companhia Vale do Rio Doce na fundação de grandes projetos industriais em diversas áreas. Entre estes projetos, estava a concepção da Cenibra, segundo narra o livro “Conversas com Eliezer”, de autoria de Luiz Cesar Faro, Carlos Pousa e Cláudio Fernandez.

A CRIAÇÃO DA CENIBRA

“A floresta era um trampolim para atrair novos investimentos para a CVRD. E, assim, fomos em busca de novos parceiros – conta Eliezer. A essa altura, eu já tinha uma longa e bem-sucedida relação de diplomacia empresarial com os japoneses. Havíamos, literalmente, movido o mar, com a construção do Porto de Tubarão. Decidimos que eles seriam os parceiros preferenciais e, então, a Vale associou-se à Japan-Brazil Paper and Pulp Resources Development, um consórcio de indústrias japonesas. Criamos a Flonibra. A princípio, os japoneses queriam apenas exportar chips de madeira. Mas perceberam que a fabricação de celulose seria uma operação muito mais rentável. Então, em 1971, foi criada a Cenibra, uma evolução da Flonibra”.

Originalmente, a instalação da Cenibra estava prevista para a costa, no Espírito Santo. Segundo relato de Eliezer, “a direção da Vale do Rio Doce, no entanto, decidiu levá-la para o interior, em Minas Gerais. A mudança geográfica impôs outra alteração ao projeto original. A Cenibra ficou apenas com as florestas de Minas Gerais. As reservas da Bahia e do Espírito Santo que pertenciam à Flonibra permaneceram com a CVRD”.

“Nada mais natural que a Cenibra partisse para a fabricação de um produto de maior valor agregado, justamente para compensar este aumento nas despesas com transporte. Por vezes, enxergar o óbvio é a parte mais difícil. As razões para a produção de celulose estavam ali, postas na frente de todos. Além de produzir uma mercadoria mais valiosa, a Vale passou a ganhar também no tráfego da madeira e da celulose.” – argumentou Batista.

LUTA POR PORTOCEL

A criação do Portocel, o único terminal marítimo especializado em celulose do Brasil, foi criado graças a visão futurista do ex-presidente da Vale. Eliezer, em 1979, convenceu-se da necessidade e apoiou a construção de um novo ramal da Estrada de Ferro Vitória-Minas, ligando Piraqueaçu até Barra do Riacho, em Aracruz, no Espírito Santo. Este apêndice ferroviário deu à Cenibra maior condição de exportar celulose.

“À época, houve questionamentos quanto à viabilidade do projeto. Nada de novo, pois já tinha me acostumado a enfrentar este tipo de reação. Mas é preciso mostrar como o passado ajuda a construir o futuro, seja de uma família, seja de uma empresa, seja de uma nação.” – defendeu Eliezer Batista.

VELÓRIO

O velório do ex-presidente da Vale e ex-ministro Eliezer Batista está marcado para esta quarta-feira (19), no Centro do Rio de Janeiro. O corpo de Eliezer será velado a partir das 9h no Auditório da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan). A missa de corpo presente está marcada para as 16h.