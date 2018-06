ESPAÇO LAZER DO SESC, TRAZ DIVERSÃO A CRIANÇAS DO VALE DO AÇO

Um dos projetos de maior sucesso do Serviço Social do Comércio (Sesc) de Minas Gerais, chega ao Vale do Aço neste fim de semana. Com ampla estrutura, o “Espaço Lazer” reúne, gratuitamente, em um mesmo local, brinquedos, brincadeiras, atividades lúdicas e oficinas, além de jogos recreativos, desportivos e eletrônicos. As três principais cidades da região serão contempladas com a iniciativa.

Nesta sexta-feira (22), das 13h às 17h, em Coronel Fabriciano, a diversão será garantida na Praça CEU, situada na Av. Sanitária, no distrito de Melo Viana. Em Timóteo, o Espaço Lazer será montado no sábado, das 9h às 13h, na Praça 1º de Maio (Centro). Também no sábado, em Ipatinga, no mesmo horário, toda a estrutura do projeto estará disponível no Parque Ipanema.

O Sindicato do Comércio Varejista e Atacadista de Bens e Serviços (Sindcomércio) do Vale do Aço, responsável por viabilizar as três edições do Espaço Lazer na região, contou com o apoio das prefeituras locais e da Fundação Aperam.

“Sexta e sábado sempre serão dias muito importantes para o comércio, pois é normal haver grande movimentação nas ruas. O Espaço Lazer nas três cidades, neste fim de semana, será importante para incentivar as pessoas a sair de casa e, consequentemente, circular mais por nossas lojas”, analisa José Maria Facundes, presidente do Sindcomércio.

MAIS MOVIMENTOS NAS RUAS

O dirigente sindical revela que outros projetos do Serviço Social do Comércio, como o Ciclo Sesc, um passeio ciclístico não-competitivo voltado para famílias, já estão confirmados para o Vale do Aço este ano. “Estamos buscando todas as ações que o Sesc tem a oferecer para a nossa região. É importante que prefeituras e entidades nos provoquem, informando-nos suas demandas, para que possamos tentar atendê-los”, diz Facundes.

Outras informações sobre as edições do Espaço Lazer no Vale do Aço podem ser obtidas por via dos telefones do Sindcomércio: 3821-9020, 3842-2040 e 3849-4490.