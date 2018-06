ESPETÁCULO INFANTIL “FANTASTICAMENTE PAULO” EM CARTAZ NO TEATRO ZÉLIA OLGUIN

Acontece no próximo domingo (10), às 17h, o espetáculo infantil “Fantasticamente Paulo”, no Teatro Zélia Olguin, em Ipatinga (MG). A peça, da DaMa Produções, conta a história do garoto prodígio Paulo, interpretado pelo ator Aleffe Felipe, que tem uma mente inventiva e, ao lado da amiga imaginária Carla Maria, vivida por Grazi Taveira, acaba entrando em confusões. O espetáculo promete muitas surpresas ao público com as cenas inesperadas.

Durante os 45 minutos de apresentação, o espetáculo, que é inspirado no texto de Carlos Drummond de Andrade, “A incapacidade de ser verdadeiro”, mostra as várias maneiras que a mãe de Paulo, Dona Yara, interpretada por Mariana Frassol, usa para tentar deixar o filho “normal”. Preocupada com a imaginação fértil do garoto por achar que tudo que ele fala é mentira, Dona Yara toma uma medida enérgica e pede ajuda a Dr. Epaminondas, vivido por Daniela Alves, para evitar que o menino desenvolva a “Síndrome da Mentira”. Mas o resultado do diagnóstico traz mais surpresas à peça, deixando o final imprevisível.

Serviço:

10/6 – Fantasticamente Paulo

Local: Teatro Zélia Olguin

Horário: 17h

Classificação: livre

Ingressos: R$ 30 (inteira) R$ 15 (meia entrada)

R$ 15 promocional para todos (até 2 horas antes do espetáculo)