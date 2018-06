ESPETÁCULO INFANTIL “PLUFT, O FANTASMINHA” NO CENTRO CULTURAL USIMINAS

As famílias de todo o Vale do Aço e região podem assistir na noite desta quinta-feira (28/6), às 19h, o espetáculo infantil “Pluft, o Fantasminha”, que faz parte da Série Espetáculos Didáticos e integra a programação da Ação Educativa do Instituto Cultural Usiminas. Este é o quarto espetáculo da Série que está sendo realizado no primeiro semestre de 2018. A peça é gratuita e para assistir os interessados devem retirar os ingressos na bilheteria do Centro Cultural Usiminas. Esta atividade é realizada pelo Instituto Cultural Usiminas, com o patrocínio da Usiminas, Sada, Massas Vilma, e apoio da Líder Indústria Mecânica, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

O espetáculo infantil, dirigido por André Rissi, é uma montagem do Grupo Vila Teatro (SP). Para dar vida a esta bela história, oito atores entram em cena no palco. O pequeno Pluft é um fantasminha que mora em um sótão com sua excêntrica Mãe Fantasma e seu dorminhoco Tio Gerúndio. No decorrer da peça, o público verá que Pluft não sabe se pessoas existem, porque nunca as viu de perto, e tem um medo danado de encontrar com alguém. O espetáculo provoca muito suspense e risadas ao longo de 50 minutos de apresentação.

O ELENCO

O elenco do espetáculo infantil “Pluft, o Fantasminha” tem André Rissi como diretor. A assistente de direção e uma das três produtoras é Victória Ariante. Letícia Reis e Bárbara Craveiro completam a produção e técnica. O Contra-regra é Guilherme Muiranda.

Os oito atores do espetáculo são Maicon Francelino, Giovana Federzoni, Larissa Carneiro, Pablo Meireles, Pablo Vitoriano, Bruno Brigatto, Ronaldo Saad e André Grecco.

Serviço:

28/06

Pluft, o Fantasminha

Dia: 28/06, quinta-feira

Horário: 19h

Local: Teatro do Centro Cultural Usiminas

Duração: 50 min.

Classificação: acima de 4 anos