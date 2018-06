EXPO USIPA 2018 COMEMORA VENDA DE 100% DOS ESTANDES

A organização da 30ª Expo Usipa comemora a venda de 100% dos estandes. Nesta edição, repleta de novidades e inovações em relação aos anos anteriores, 180 empresas participarão da feira em diferentes áreas: industrial, comercial e prestação de serviços.

Para a 30ª edição, o número de empresas participantes é 32% maior em relação ao ano de 2017. “A elevada demanda reforça a importância da Expo Usipa para empresas de diferentes segmentos e regiões do Brasil, do exterior e consagra o evento como a maior feira de negócios de Minas Gerais. Criamos uma feira para aquecer a economia da nossa região e o número crescente de expositores ano a ano indica que temos cumprido o nosso papel”, afirma o presidente da Usipa, Sanzio Figueiredo.

Em 2018, entre as novidades da Expo Usipa, está o Espaço Comercial, um dos setores responsáveis pelo aumento do número de empresas no evento. “A área foi criada para atender à necessidade de empresas do varejo e comércio do Vale do Aço de se relacionar com outros segmentos do mercado da região e com um público ávido por novidades. A Expor Outlet contempla vestuário, calçados e acessórios, e o Espaço Comercial é um setor criado para os demais seguimentos do comércio local. Ao todo, 35 empresas participam do novo setor”, destaca a gerente Administrativa, Luiza Elizabete Andrade.

ENCONTRO DE NEGÓCIOS

Para os expositores, durante o dia, é realizado o Encontro de Negócios. Trata-se de um momento preparado para promover reuniões presenciais entre vendedores, compradores e representantes de empresas demandantes. “Para este ano, temos duas novas empresas demandantes: a Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP) e a mineradora Bemisa. Nosso objetivo é estimular e viabilizar cada vez mais os negócios entre empresas de diferentes seguimentos”, reforça o presidente da Usipa.

A exposição será realizada nas dependências da Associação Esportiva e Recreativa Usipa, em 15 mil m² de área, entre os dias 18 e 21 de julho. As empresas de todo o Brasil, e até do exterior, apresentarão ao mercado e à população do Vale do Aço e região, as mais variadas novidades da indústria, comércio e prestação de serviços. Durante quatro dias, Ipatinga se transforma na capital de negócios, movimentando a economia local. A expectativa é receber 30 mil visitantes nos quatro dias de feira.

Serviço:

30ª Expo Usipa

Data: 18 a 20 de julho, das 18h às 23h. No sábado, 21 de julho, das 10h às 18h, somente com Espaço Comercial, Expor Outlet e Praça de Alimentação.

Local: Usipa (rua João Teixeira Sales, 801 – Horto – Ipatinga – MG)

Informações: (31) 3801-4350