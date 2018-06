EXPO USIPA IRÁ PROMOVER PALESTRAS GRATUITAS AO PÚBLICO

A 30ª Expo Usipa, maior feira de negócios de Minas Gerais, será realizada entre os dias 18 e 21 de julho, em Ipatinga, e conta com programação aberta à comunidade. Além da tradicional exposição de estandes na área da Usipa, a feira conta com 51 palestras técnicas gratuitas, promovidas pelos representantes das empresas expositoras, entre os dias 17 e 20 de julho.

“O objetivo da Expo Usipa é promover negócios e aquecer a economia da nossa região. As palestras técnicas são mais uma oportunidade para que os expositores detalhem os produtos e os serviços que trouxeram para o evento. E essa oportunidade é aberta a qualquer empresário, profissional ou representante de empresa que não esteja participando da feira”, detalha o presidente da Usipa, Sanzio Figueiredo.

A comunidade terá a oportunidade de conferir, gratuitamente, apresentações sobre energia solar, comunicação para empresas, segurança elétrica em canteiro de obras, crises econômicas, entre tantos outros temas técnicos da indústria, comércio e prestação de serviço.

INSCRIÇÕES GRATUITAS

A participação nas palestras técnicas é gratuita, mas as vagas são limitadas. Todas elas serão promovidas no Escritório Central da Usiminas (Avenida Pedro Linhares Gomes, 5431 Horto, Ipatinga – MG).

Para se inscrever, basta seguir as seguintes orientações:

– acessar www.expousipa.com/palestras-tecnicas/;

– verificar assunto da palestra e público-alvo;

– enviar o nome completo do participante, CPF e nome da palestra de interesse para o email eventos@usipa.com.br ou informar os dados pelo telefone (31) 3801-4352.

COMO FAZER PROPAGANDA SEM GASTOS EXTRAS

Uma das palestras será promovida pela Usipa para apresentar aos empresários uma forma de divulgar a empresa sem gastos extras com publicidade. “Atualmente, empresas que apóiam causas sociais e investem no esporte são mais bem vistas e valorizadas no mercado. E esse investimento, com retorno em publicidade para a marca da empresa, pode ser feito de forma simples, por meio de repasse de Imposto de Renda e ICMS”, antecipa o coordenador de Projetos Esportivos da Usipa, Josias Alves.

A palestra contará com a participação da medalhista olímpica Lucimar Moura, atleta revelada pela Usipa. Lucimar só alcançou o alto rendimento no esporte graças ao patrocínio de empresas e à dedicação pessoal ao atletismo. A palestra contará ainda com sorteio de brindes e será ministrada no dia 19 de julho (quinta-feira), às 15h, na sala 5, no Escritório Central da Usiminas.

Serviço:

30ª Expo Usipa

Data: 18 a 20 de julho, das 18h às 23h. No sábado, 21 de julho, das 10h às 18h, somente com Espaço Comercial, Expor Outlet e Praça de Alimentação.

Local: Usipa (Rua João Teixeira Sales, 801 – Horto – Ipatinga – MG)

Informações: (31) 3801-4350