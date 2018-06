EXPOSIÇÃO RETRATA A HISTÓRIA DOS CINEMAS NO VALE DO AÇO

A Estação Memória Zeza Souto, no centro de Ipatinga, recebe no período de 20 a 28 de junho a exposição “Cinemas de Rua do Vale do Aço”. A mostra resgata imagens e fatos dos cinemas do Vale do Aço. A região já teve cinco salas de cinema muito frequentadas, que exibiam películas dos mais diversos gêneros, abrindo espaço especialmente para produções nacionais e hollywoodianas.

Além de apresentar fotos dessas salas de cinema, a exposição homenageará artistas que se dedicaram à produção cinematográfica nas cidades de Minas Gerais. A mostra apresenta através de banners imagens da construção das salas de cinema do Horto e Cine Ipanema, entre outros. O resgate também envolve o público da época.

Na segunda-feira (25), a exposição busca uma interação maior com o público e vai exibir na Estação Memória, a partir das 17h, alguns filmes de sucesso que marcaram época.

Durante o evento também estará disponível para a população o livro ‘Laborum Meta – Uma História das Salas de Cinema’, de Guilherme Ribeiro Camara, que apresenta o maior registro histórico das salas de cinema de rua de Minas Gerais. Em evidência, a história de exibição de filmes com mais de 100 anos, além do resgate da memória de importantes salas de projeção da sétima arte.