FABRICIANO ALCANÇA REDUÇÃO NA TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL

A Prefeitura de Coronel Fabriciano, por meio da Secretaria de Governança da Saúde, divulgou dados da Pactuação de Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores (Sispacto) que apontaram Fabriciano como uma das poucas cidades que conseguiram reduzir a taxa de mortalidade infantil em 2017.

O Sispacto é uma estratégia para avaliação dos indicadores em todo Brasil e visa o preenchimento e registro de um pacto quanto às prioridades, metas, objetivos indicadores do pacto pela saúde. Essas pactuações visam a melhoria do desempenho do serviço e a situação de saúde da população. A partir dos resultados alcançados no ano anterior, é feita uma nova proposta para o próximo ano. Em 2017, a pactuação feita sobre a taxa de mortalidade infantil para Fabriciano foi de até 15%, o município bateu a meta, reduzindo a taxa para 9,81%. Em 2016, esse número havia disparado para 17,71%. Devido ao número ter sido baixo e satisfatório, o município decidiu pactuar a meta de 10% da taxa de mortalidade infantil para 2018.

A redução desses números são reflexos das ações realizadas e do comprometimento do município. Desde 2017, Fabriciano tem implantado programas que visam a prioridade do atendimento da saúde pública com a atenção voltada especialmente para as mães e crianças. Dentre essas ações estão a implantação da Pediatria 24h no Hospital Dr. José Maria de Morais, a criação do Corujão da Saúde que também oferece pediatria e outras especialidades, a diminuição das filas de espera nos postos de saúde, o diagnóstico precoce da situação dos pacientes e a facilidade da população ter acesso as consultas especializadas.

Além disso, as Unidades Básicas de Saúde, juntamente com as Equipes de Saúde da Família (ESF’s), oferecem o Pré-natal qualificado com ginecologistas obstetras capacitados e que humanizam o atendimento durante toda a gestação e também após o nascimento do bebê. O Secretário de Governança da Saúde, Ricardo Cacau, ressalta que todas essas ações e serviços oferecidos pelo município contribuíram para a redução desta taxa. “Essa é uma conquista que deve ser destacada em Minas e em todo Brasil. Com um ano e seis meses de gestão o município conseguiu reduzir a taxa de mortalidade infantil e isso é de louvor ao prefeito Dr. Marcos Vinicius por entender a necessidade da saúde pública e dar atenção e apoio para nossas mães e crianças”, afirma.