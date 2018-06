FABRICIANO REALIZA 1° FÓRUM DE EDUCAÇÃO INFANTIL

A Prefeitura de Coronel Fabriciano, realizou na última sexta-feira (15) e sábado (16), o 1º Fórum da Educação Infantil. Com o tema “Concepções de Infância”, o evento teve como objetivo dialogar com gestores, professores e monitores a infância em suas múltiplas dimensões. Cerca de 700 Educadores dos Cmeis – Centro Municipal de Educação Infantil – e escolas da região que oferecem a modalidade participaram do encontro na igreja Assembleia de Deus, no bairro Giovanini.

Na sexta-feira, a Doutora em Alfabetização na Educação, Emília Cipriano, ministrou uma palestra sobre a alfabetização na educação infantil. “Trabalhar com crianças requer um conhecimento especializado porque contribuímos para a formação da sua personalidade”, disse.

Além dos educadores, o fórum também contou com a presença da comunidade, doutorandos e especialistas na área da Educação Infantil. No sábado, os participantes se reuniram em uma mesa redonda para discutir e propor ideias com o intuito de trocar experiências e adquirir conhecimentos. Para o Secretário de Governança Educacional, Carlos Alberto Serra Negra, essa é uma discussão séria e importante na educação. “Discutimos dois pontos fundamentais; a alfabetização antes dos cinco anos de idade e as atividades que podemos oferecer para contribuir como desenvolvimento da criança”, disse.

Atualmente, cerca de 3.600 crianças de 0 a 5 anos são atendidas na Rede Municipal de Ensino. O município percebeu a necessidade de refletir sobre os rumos da Educação Infantil, concepções e direito de cidadania em consonância com a nova Base Nacional Comum Curricular. “Nos últimos dias, visitei as escolas para entregar os uniformes, fizemos uma lista do que cada escola precisava e compramos materiais novos, reformamos. Os alunos contam com o Aprende Brasil do Sistema Positivo, um dos melhores do país. E o objetivo é esse: sempre promover capacitação para os professores, para que eles possam oferecer um ensino de qualidade para nossos alunos”, conclui o Prefeito Marcos Vinicius.