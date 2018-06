FABRICIANO TEM NOVA ETAPA DO MUTIRÃO DE CIRURGIAS DE CATARATA

A Prefeitura de Coronel Fabriciano, informa que será realizado mais uma etapa do Mutirão de Cirurgias de Catarata, entre os dias 11 e 13 de julho. Essa será a segunda etapa, e as cirurgias serão realizadas no Hospital Dr. José Maria de Morais (HJMM) e a previsão é de que 325 pacientes sejam atendidos nesta segunda fase. Aproximadamente 160 já realizaram a primeira cirurgia em um dos olhos no primeiro mutirão e os demais passarão pelo procedimento pela primeira vez.

No dia 5 de julho será a entrega das marcações para os pacientes que participarão do mutirão. Para a Coordenadora do Tratamento Fora de Domicílio (TFD), Luciane Ribeiro, a presença desses pacientes é fundamental para que obtenham todas as informações necessárias. “É importante que todos compareçam, porque cada paciente irá receber seu agendamento com a data e o horário em que terão que se apresentar no hospital para realizar o seu procedimento”, afirma.

A reunião para a entrega das marcações ocorrerá na Sede da Igreja Assembléia de Deus e os pacientes devem ter em mãos um documento oficial com foto. O endereço é Av. Magalhães Pinto, número 429 no bairro Giovannini. Caso o paciente não consiga comparecer ao local, outra pessoa pode pegar a marcação por ele, desde que apresente o documento do paciente.

1° MUTIRÃO DE CATARATAS

O 1° Mutirão de Catarata foi realizado em Janeiro de 2018, e 234 pacientes passaram pelo procedimento. Após a cirurgia os pacientes recebem um kit com colírio e ampola de Duo-decadrem, injeção que será aplicada no HJMM, necessários para a cicatrização da cirurgia. Com o mutirão, a Prefeitura espera zerar a fila e também atender pacientes que ainda não procuraram o atendimento.