FEIRA ARTE VIVA ESTARÁ DE VOLTA NESTE DOMINGO EM FABRICIANO

A tradicional feira de artesanato, gastronomia e variedades – Feira Arte Viva – de Coronel Fabriciano, estará de volta neste domingo (17), das 9h às 14h, em novo local: Praça Louis Ensch, em frente à sede da Prefeitura Municipal. Outra mudança é a periodicidade, a Feira será mensal, sempre no primeiro ou segundo domingo do mês.

A localização mais central da Feira Arte Viva foi acordada entre expositores e Prefeitura de Coronel Fabriciano para facilitar o acesso dos frequentadores e dar mais visibilidade aos comerciantes. “A Feira Arte Viva existe para divulgar e fomentar os empreendimentos e artistas da cidade e como alternativa de entretenimento e cultura para a população. É uma construção conjunta e as mudanças visam melhor atender aos expositores e, principalmente, ao público”, explica Betinna Tassis, gerente de Turismo e de Cultura de Coronel Fabriciano.

Na reestreia da Feira Arte Viva, a música ficará por conta de Matheus Sollano, com violão e voz. Haverá ainda apresentação teatral com o Grupo Gente do Céu, que completou 10 anos de carreira no final do ano passado. Ambos os artistas são de Coronel Fabriciano.