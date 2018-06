FSFX AMPLIA UNIDADE SEDE DO COI NO HORTO

O Centro de Odontologia Integrada (COI), administrado pela Fundação São Francisco Xavier, inaugura neste sábado (9) a ampliação e modernização da sua sede no bairro Horto em Ipatinga. O novo local contará com mais 10 consultórios odontológicos, totalizando 28, além de oito pontos de atendimentos de prevenção à saúde bucal e a área foi ampliada em mais 367 m². As especialidades atendidas são: Reabilitação Oral, Implantodontia, Ortodontia, Harmonização Facial, Tratamento da Disfunção Temporomandibular, Odontologia do Sono, Clareamento Dental Exógeno, Coroas, Facetas estéticas e Lentes de Contato Dental.

Atualmente a carteira de clientes do COI é de mais de 81 mil vidas. Em 2017, foram realizados mais de 185 mil procedimentos entre consultas de clínica reabilitadora, promoção da saúde, ortodontia, implante, reabilitação oral e atendimentos não programados. Após as obras, a previsão é que a capacidade de atendimento aumente em quase 50 mil consultas por ano.

Também no último ano, foram realizadas mais de 63 mil radiografias. “Sempre investimos em equipamentos e na melhoria de nossos processos. Cada vez mais, o COI tem se mostrado um exemplo na prestação de serviços. Oferecemos um atendimento de excelência com organização e qualidade que são características de todas as unidades da FSFX. O nosso foco é sempre o cliente, nosso maior incentivo. E com a ampliação do espaço, vamos oferecer uma experiência ainda melhor”, afirmou Marcelo Bouissou de Sousa, superintendente do COI.

O objetivo do Centro de Odontologia Integrada é proporcionar tratamentos odontológicos de qualidade com responsabilidade e ética. Para isso, o COI investe periodicamente no aperfeiçoamento de seus profissionais e no controle da qualidade dos serviços, executando um rigoroso processo de esterilização e utilizando equipamentos e materiais de última geração.

DIFERENCIAIS

O COI é a primeira instituição de assistência odontológica de Minas Gerais a ser certificada pela ISO 9001:2008. Isso mostra o seu compromisso com a qualidade e segurança nos atendimentos. A unidade possui ampla estrutura para prestar atendimento, desde a promoção da saúde até os tratamentos de alta complexidade.

Além da clínica sede, localizada no bairro Horto, em Ipatinga, o COI conta com outras unidades de atendimento localizadas na área interna do Hospital Márcio Cunha, Associação dos Aposentados e Pensionistas de Ipatinga (AAPI), Associação dos Aposentados e Pensionistas de Timóteo (AAPT), área industrial da Usina de Ipatinga, Sede Usiminas (BH), área industrial da Usiminas Mecânica (Ipatinga), entre outras, totalizando 50 consultórios. E conta ainda com quase 80 cirurgiões dentistas a disposição dos clientes, além de uma ampla rede conveniada para os beneficiários do plano odontológico.

O COI oferece aos seus clientes todo o conforto e tranquilidade nas horas mais delicadas. Para isso, dois cirurgiões dentistas ficam disponíveis, de segunda a sexta-feira, no período das 7h às 18h30, no Horto, para o atendimento às urgências odontológicas. E no período das 19h às 7h, nos dias úteis e durante 24h aos sábados, domingos e feriados, o atendimento é prestado pela equipe do plantão 24 horas.

HISTÓRICO

O Centro de Odontologia Integrada nasceu em 1981, com o propósito de oferecer um amplo serviço de saúde bucal para a comunidade do grupo Usiminas. Em pouco tempo, consolidou-se como instituição de sucesso na autogestão em Saúde Bucal, ao superar, com 15 anos de antecedência, as metas globais preconizadas para 2010 pela Organização Mundial de Saúde (OMS), para o controle da cárie dental em crianças.

Também influenciado pela filosofia de qualidade total e efetividade da Fundação São Francisco Xavier (FSFX) no decorrer da sua história, o COI alcançou um dos melhores indicadores de saúde bucal divulgados no Brasil e no mundo. O índice de Dentes Cariados, Perdidos e Obturados (CPOD) em crianças até 12 anos atendidas pelo COI é de apenas 0,3, menor que o de países como Alemanha (0,7), Dinamarca (0,7), Estados Unidos (1,1), e bem abaixo do índice geral no Brasil (2,1).

O COI é aberto ao mercado e com a possibilidade de instalação de unidades em grandes empresas com mais de duas mil vidas. “O COI tem apresentando uma evolução ao longo dos anos. E com isso a instituição tem ganhado espaço de destaque no mercado. Esse crescimento mostra o quanto a instituição está sempre comprometida com o seu padrão de qualidade, com a atualização constante de suas práticas e em oferecer sempre o melhor atendimento”, conclui Luís Márcio Araújo Ramos, diretor executivo da Fundação São Francisco Xavier.