FUNDAÇÃO APERAM ACESITA ABRE INSCRIÇÕES PARA O CIRCUITO FIT

Focada sempre em promover a saúde, a Fundação Aperam Acesita realiza no dia 23 deste mês, o Circuito Fit – “Por uma vida mais saudável”, no Centro de Educação Ambiental – Oikós. O objetivo do evento é estimular a prática de atividades físicas e hábitos saudáveis, focando na qualidade de vida da comunidade. O evento irá reunir atividades físicas diversificadas como alongamento, circuito aeróbico, caminhada e relaxamento.

Os interessados em participar, devem realizar sua inscrição entre os dias 20 e 22 deste mês, por meio do telefone 31 3849-1101, de 8h30 às 11h30 e de 13h30 às 17h. A inscrição é gratuita e as vagas são limitadas.

Para participar, os interessados devem se encaixar nos seguintes pré-requisitos: usar roupas leves e tênis apropriados para prática de atividade física. A idade mínima para a participação é de 15 anos e estar apto para fazer exercícios. É recomendado também o uso de repelente e protetor solar. O evento é aberto a toda comunidade, empregados da Aperam e seus dependentes.