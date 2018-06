FUNDAÇÃO APERAM ACESITA LANÇA EDITAL DE PROJETOS 2018

Como uma forma de contribuir no fomento de ações sociais no Vale do Aço e Vale do Jequitinhonha, a Fundação Aperam Acesita abriu seu edital de projetos 2018 nesta segunda-feira (11). O objetivo da iniciativa é incentivar o desenvolvimento de projetos e iniciativas sociais que propiciem a melhoria das condições de vida das pessoas e comunidades localizadas nas áreas de influência e atuação da Aperam Inox América do Sul S.A. e da Aperam BioEnergia Ltda.

Direcionado a organizações sociais sem fins lucrativos. Podem participar da seleção, pessoas jurídicas com pelo menos um ano de funcionamento. Poderão concorrer projetos inéditos ou já apoiados anteriormente pelo Edital, desde que apresentem inovação na proposta, e que atendam uma ou mais das seguintes linhas de atuação: Educação; Meio Ambiente; Geração de Trabalho e Renda; Cidadania e Direitos Humanos. O prazo para execução dos projetos será de até 9 meses.

Serão disponibilizados por meio do Edital recursos da ordem de até R$ 10.000,00 por projeto, valor que será destinado exclusivamente aos projetos a serem desenvolvidos nas áreas citadas.

As inscrições devem ser feitas mediante a apresentação dos formulários disponibilizados pela Fundação, e que devem ser solicitados pelo e-mail psocial@aperam.com ou diretamente no site da Aperam (http://brasil.aperam.com/), onde também está disponível o regulamento completo do Edital.

Os interessados devem enviar seus projetos até às 17h do dia 20 de julho, pessoalmente ou via postal para o endereço: Alameda 31 de Outubro, nº 500 – Centro Norte – Timóteo/MG, CEP.: nº 35.180-014, com a identificação: Edital de Projetos Fundação Aperam Acesita 2018.

O resultado dos projetos aprovados será divulgado no dia 27 de agosto deste ano.