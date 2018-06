FUNDAÇÃO APERAM ACESITA RECEBE EXPOSIÇÃO FASHION REVOLUTION

Após receber o desfile sustentável da Semana Fashion Revolution Vale do Aço, a Fundação Aperam Acesita recebe sua exposição, na próxima sexta-feira (8), às 20h. Dando continuidade ao evento que aconteceu em 92 países, o público poderá ver de perto as peças que foram produzidas por artistas e designers para o desfile sustentável que compôs a programação do Movimento no Vale do Aço.

A exposição também irá contar com um mini museu Fashion Revolution contando a história do Movimento desde a sua criação em 2014 e o percurso para sua chegada no Vale do Aço. Após a abertura, a exposição ficará aberta ao público de segunda a sexta-feira, de 8h30 às 12h e de 14h às 17h, até o dia 05 de Agosto. A entrada é gratuita.

FASHION REVOLUTION

O Fashion Revolution é um movimento criado por um conselho global de líderes da indústria da moda sustentável que se uniram depois do desabamento do edifício Rana Plaza em Bangladesh no dia 24 de abril de 2013 que deixou 1.133 mortos e 2.500 feridos. A campanha surgiu com o objetivo de aumentar a conscientização sobre o verdadeiro custo da moda e seu impacto em todas as fases do processo de produção e consumo, mostrando ao mundo que a mudança é possível através da celebração dos envolvidos na criação de um futuro mais sustentável e criar conexões exigindo transparência.