FUNDAÇÃO APERAM ACESITA SEGUE COM EXPOSIÇÃO FASHION REVOLUTION

Após uma semana de atividades voltadas para a promoção de ações de proteção e preservação do meio ambiente, a Fundação Aperam Acesita exibe até o mês de agosto a exposição Fashion Revolution.

Seguindo a pauta de sustentabilidade, a exposição é uma extensão do Movimento Global Fashion Revolution, que aconteceu em 92 países no mês de abril. A iniciativa teve como tema este ano os impactos da indústria de couro e do jeans no meio ambiente. A partir de reflexões sobre estes assuntos, doze artistas e designers da região do Vale do Aço elaboraram roupas e acessórios a partir de jeans reaproveitados. O resultado do trabalho foi apresentado em um desfile realizado na Fundação Aperam Acesita e que agora compõe da exposição. A mostra também apresenta a trajetória do Movimento, desde a sua criação até a sua chegada ao Vale do Aço.

De acordo com Patrícia Barbosa, representante do Movimento Fashion Revolution Vale do Aço, advogada especialista em direito da moda e em criminologia, a iniciativa é um modo de fomentar a economia criativa local. “A exposição é fruto do desfile, que teve como objetivo a valorização do slow fashion e a aproximação entre o produtor e o consumidor final. Com certeza, é uma forma de movimentar a economia local e valorizar a mão-de-obra de grandes artistas que temos aqui da região”.

A exposição fica aberta até o dia 5 de agosto e a entrada é gratuita. A visitação pode ser realizada de segunda a sexta-feira, de 8h30 às 12h e de 14h às 17h. Escolas interessadas em promover visitas monitoradas à Mostra podem fazer contato pelo telefone 3849.7744.

DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE

Durante a última semana de maio, a Fundação Aperam Acesita promoveu diversas ações em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente. O evento trouxe como novidade uma Parada Ambiental, realizada no restaurante central da Aperam, onde iniciativas desenvolvidas pela Fundação sobre educação ambiental foram apresentadas ao público. Outra novidade foi o workshop “Água – Soluções Naturais para água”, realizado na última sexta-feira (9). A semana foi encerrada com a tradicional caminhada ao mirante do Centro de Educação Ambiental – Oikós, onde pessoas de diversas faixas etárias, desde adolescentes até pessoas da terceira idade, realizaram um passeio pelo Centro de Educação Ambiental, apreciando a paisagem que é a principal atração do local.

Para o presidente da Fundação Aperam Acesita, Venilson Vitorino, todas as atividades relacionadas ao meio ambiente reafirmam o compromisso da Fundação com a sustentabilidade. “Temos tratado a sustentabilidade como pauta importante dentro da nossa corporação, promovendo ações como as que estão sendo realizadas neste mês”, conclui.

Fechando a programação, a Fundação participa da Caravana Itinerante, promovida pela Rede Ambiental Verde Vida, no sábado (16), na praça da Estação em Coronel Fabriciano.