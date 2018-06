GIGANET LANÇA CAMPANHA “PALPITE CAMPEÃO NA COPA”

A Giganet, provedora da internet mais rápida do Vale do Aço, está em clima de copa e, para prestigiar a torcida do Vale do Aço, lançou a campanha “Palpite Campeão”: a cada jogo do Brasil, uma camisa oficial da seleção brasileira será sorteada entre aqueles que acertarem o placar da partida.

Para participar, basta acessar www.giganetnacopa.com.br, preencher os seus dados e registrar o palpite para o placar do próximo jogo do Brasil. A campanha também está disponível no Google Play através do aplicativo Giganet na Copa!

De acordo com Carlos Paiva, diretor da Giganet, na primeira rodada a promoção era válida somente para clientes Giganet. Mas, da segunda em diante, foi disponibilizada para todo público. “A população aprovou a campanha e pediu para participar. Então resolvemos contemplar todos moradores do Vale do Aço desde a última partida, contra a Costa Rica”, disse. “Enquanto a seleção permanecer na Copa, faremos os sorteios”, acrescentou.

Carolina Márcia de Oliveira, de Timóteo, e Alisson dos Santos Ferreira, de Ipatinga, acertaram o placar dos dois primeiros jogos do Brasil e foram contemplados com a camisa oficial da seleção. “Nosso objetivo é disponibilizar a melhor internet da região, com um produto diferenciado, e proporcionar campanhas interativas, como esta, trazendo um diferencial para o Vale do Aço”, finalizou Carlos Paiva.