GOVERNO SE JUSTIFICA SOBRE A SUSPENSÃO DO SUS NO VITAL BRAZIL

A Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) informou hoje, através de nota, que foi notificada sobre a suspensão pelo Sistema Único de Saúde (SUS) dos atendimentos à população do Hospital e Maternidade Vital Brazil em Timóteo. Assim, procedeu, por meio de seu dirigente local, ação para notificação à instituição, da relevância de seu papel assistencial bem como as obrigações, enquanto componente do SUS no município.

Nos anos de 2015, 2016, 2017 e 2018 o Estado repassou ao município de Timóteo, em benefício do Hospital e Maternidade Vital Brazil, um valor total de R$ 7.444.400,00 referente ao programa Rede de Resposta Hospitalar, para disponibilizar a população o atendimento de urgência. Sobre os pagamentos, informamos que se encontram pendentes os repasses das parcelas referentes aos meses de abril e maio de 2018, no valor de R$200.000,00 por mês.

O governo de Fernando Pimentel (PT) enfrenta um crescente déficit financeiro refletindo em todos os seus órgãos. Dessa forma, decretou situação de calamidade financeira no âmbito do Estado, de acordo com o Decreto nº 47.101, de 05 de dezembro de 2016. “Diante disso, estamos nos esforçando para honrar os compromissos pactuados, manter nossas ações e dar os melhores encaminhamentos possíveis, ante o contexto supracitado” – cita a nota oficial.

CAOS NO ATENDIMENTO

O Hospital Vital Brazil, sem os recursos, se viu obrigado a suspender, na última terça-feira (26), os atendimentos eletivos dos usuários do SUS, que ficou restrito somente a urgências e emergências. Os pacientes conveniados através de planos de saúde são atendidos normalmente.