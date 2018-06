HAPPY HOUR NO SHOPPING VALE DO AÇO RECEBE CAROL E ARINE

O Shopping Vale do Aço recebe nesta quarta-feira (20), a dupla Carol e Arine para mais uma noite de happy hour. Cantoras desde crianças, a dupla é descrita pelos fãs como “Talentos precoces” e vão encantar a noite interpretando sucessos da atualidade de famosos como: Simone e Simaria, Maiara e Maraisa, Anitta e Wesley Safadão.

Salim, produtor executivo da banda explica que elas “sempre foram atração destaque por onde passavam, seja na escola, festas ou encontros de amigos”. Apesar da afinidade no palco, as duas não são irmãs, mas a família de ambas apoia com todo orgulho. O laço entre as meninas é grande e reflete na performance de palco.

Mas o repertório é ainda mais variado, principalmente porque a banda está sempre disposta a atender pedidos. A promessa é de um show com muitos estilos, “vamos oferecer o que há de melhor em Sertanejo, Forró Estilizado, Sertanejo Raiz e até Sofrência, todos com a marca registrada da dupla”, define o produtor. O formato final é uma mistura de ritmos e estilos que conquista a todo público.

Em especial para a noite do shopping, a dupla preparou um presente em forma de show com muito carinho, para que todos possam ter uma noite alegre, agradável e de boa música.

“Cantar no Shopping será um prazer imenso. Participar deste projeto tão bacana como é o Música na Praça, em um local tão agradável como o Shopping é muito bom. Estamos muito felizes por essa oportunidade”, afirma a dupla.

Serviço:

Happy Hour – Carol e Arine

Data: 20/06

Horário: 19:00h

Local: Praça de alimentação

Show gratuito