HMC PRESTARÁ ATENDIMENTO A SERVIDORES DO ESTADO

A partir do dia 1º de julho, os servidores do Estado de Minas Gerais podem contar com o atendimento do Hospital Márcio Cunha (HMC) localizado em Ipatinga e mantido pela Fundação São Francisco Xavier (FSFX). O novo sistema de credenciamento entre o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (Ipsemg) e o HMC foi firmado no último mês. A negociação entre as entidades foi assinada pelo Superintendente do HMC, Mauro Oscar de Souza Lima.

Anteriormente, o convênio com o hospital de Ipatinga permitia atendimentos apenas nas especialidades de oncologia, cirurgia vascular e exames em geral. Com o novo acordo os servidores do estado poderão contar também com os serviços de Pronto-Socorro, Maternidade, UTI Neonatal e Adulto, além de consultas com mais de 50 especialidades médicas. Com o credenciamento do HMC, 4.841 beneficiários da assistência a saúde Ipsemg no município de Ipatinga poderão usufruir dos serviços.

Esses serviços estarão disponíveis também para os municípios próximos: Açucena, Antônio Dias, Belo Oriente, Braúnas, Bugre, Coronel Fabriciano, Dionísio, Iapu, Ipaba, Jaguaraçu, Joanésia, Marliéria, Mesquita, Naque, Santana do Paraíso e Timóteo, que somam cerca de 10 mil beneficiários. “Com o convênio firmado com o Ipsemg, o servidor público estadual não precisará deslocar-se para outras cidades para realizar tratamentos de saúde. Esse público terá no Hospital Márcio Cunha acesso a todos os serviços de que necessita com a qualidade e a excelência no atendimento da Fundação São Francisco Xavier. Os pacientes vinculados ao Ipsemg contarão com uma central exclusiva de marcação de consultas e exames. E o credenciamento da entidade a um hospital do porte do HMC é uma conquista para os beneficiários do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais”, ressalta o superintendente do HMC, Mauro Oscar Soares de Souza Lima.

HMC

O Hospital Márcio Cunha possui 543 leitos e foi o primeiro hospital do Brasil a conquistar a certificação da Organização Nacional de Acreditação (ONA) que representa um avanço da instituição na segurança e na sustentabilidade dos seus negócios. O HMC possui também certificações internacionais e é referência em todo o estado. Trata-se do 4º maior hospital em partos e atendimentos pelo Sistema Único de Saúde.

No último ano o hospital alcançou índice de satisfação geral de 97% em clientes do pronto-socorro. A unidade conta com mais de 3 mil colaboradores e 12 serviços de alta complexidade. “É importante garantir o acesso aos serviços das especialidades ofertadas no HMC. As principais diretrizes da Fundação são segurança, excelência e qualidade e é isso que queremos ofertar aos beneficiários do Ipsemg. Com essa parceria vamos fornecer assistência à saúde com excelência aos servidores do Estado de Minas Gerais”, concluiu Luís Márcio Araújo Ramos, diretor executivo da Fundação São Francisco Xavier.