HMC REALIZA II SIMPÓSIO DE TERAPIA INTENSIVA

O Hospital Márcio Cunha (HMC), mantido pela Fundação São Francisco Xavier (FSFX) sempre está focado na atualização dos seus processos e no aperfeiçoamento de suas práticas assistenciais. Pensando nisso regularmente oferece aos seus profissionais treinamentos estratégicos de aprimoramento. E mais uma vez traz ao Vale do Aço o Simpósio de Terapia Intensiva. Essa é a segunda edição do evento e o tema escolhido foi ‘Os desafios para a construção de uma UTI de Alta Performance’.

O evento acontecerá no auditório da Faculdade de Direito de Ipatinga (Fadipa) e contará com a participação de especialistas renomados de todo o país, como o presidente da Sociedade Mineira de Terapia Intensiva. O principal objetivo do simpósio é abordar temas teóricos com foco na integração da equipe, segurança assistencial e desafios de performance visando à atualização para prática. Além de fornecer ferramentas úteis aos profissionais de saúde que atuam diretamente com o paciente crítico. O simpósio é direcionado a médicos, enfermeiros, nutricionistas, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, farmacêuticos, dentistas e acadêmicos da área da saúde envolvidos no tratamento de pacientes das Unidades de Cuidados Especiais.

O HMC tem se consolidado como modelo de excelência e tem buscado junto as suas unidades de cuidados especiais, desenvolver a gestão do conhecimento, promover desenvolvimento tecnológico e inovações alinhadas ao tratamento seguro e humanizado. E para fomentar essas práticas, durante o simpósio serão promovidas discussões multiprofissionais, educação continuada para qualificar nossas lideranças, colaboradores, profissionais e acadêmicos.

Para o Superintendente do Hospital Márcio Cunha é importante que o hospital invista em capacitação. “O nosso hospital está sempre focado em oferecer a melhor assistência e por isso temos investido em melhorias que vão trazer benefícios aos pacientes. O corpo clínico do HMC está em constante evolução para que novas técnicas sejam implantadas e contribuam para o avanço da instituição e eventos como esses são importantes para a Fundação São Francisco Xavier”, afirmou Mauro Oscar Soares de Souza Lima.

REFERÊNCIA

As Unidades de Cuidados Especiais do Hospital Márcio Cunha são referência no suporte ao paciente grave de alta complexidade no Leste de Minas Gerais. Anualmente as unidades do HMC realizam em média 3.000 internações nas Unidades de Terapia Intensiva Adulto e 400 internações Unidades de Terapia Intensiva neonatais e pediátricas.

No Hospital Márcio Cunha a UTI Adulto da Unidade I integra 20 leitos, sendo 10 para atendimentos em geral e outros 10 para pacientes cardíacos da unidade coronariana. Na Unidade II, a UTI Adulto, conta com 10 leitos, apresenta, como diferenciais, janelas e controle de luz solar, que auxiliam no bem-estar e na recuperação do paciente.

Em 2016 foram implantados no HMC Unidade I, leitos de Terapia Intensiva para Recém Nascidos. Atualmente a unidade conta com 31 leitos de UTI Neonatal e 5 leitos exclusivos para o Método Canguru. No mesmo ano o HMC credenciou 15 leitos para Intermediária Neonatal, com investimento em equipamentos, expansão da equipe multidisciplinar e atuação médica 24 horas por dia.

Os indicadores e performance apresentados pelas Unidades de Terapia Intensiva do HMC são semelhantes aos de países de primeiro mundo. “Temos uma equipe formada por médicos especialistas e multidisciplinar completa e mantemos constante busca da excelência do cuidado e segurança assistencial. A participação e capacitação contínua desses profissionais é vertente importante ao time da terapia intensiva, para enfrentar os desafios com comunicação assertiva, cultura de segurança, trabalho em equipe e alta confiabilidade”, concluiu Dr Marconi Franco da Silveira, especialista em Terapia Intensiva e gerente das Unidades de Cuidados Especiais do HMC.