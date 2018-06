IFMG: CAMPUS AVANÇADO DE IPATINGA SERÁ INAUGURADO EM JULHO

O Campus Avançado do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais (IFMG) em Ipatinga, com estrutura física e organizacional para funcionamento de cursos técnicos e superiores gratuitos em benefício de estudantes do Vale do Aço, deverá ser inaugurado no início do mês de julho, constituindo-se em mais um marco histórico para a Educação regional. O sinal verde para o evento foi dado na tarde desta terça-feira (26), em reunião do prefeito Nardyello Rocha com o diretor e o vice-diretor da instituição no município, Alex de Andrade Fernandes e Márcio Takeshi, respectivamente. A data exata para a cerimônia, que deverá contar com a presença de autoridades estaduais e federais, será confirmada nos próximos dias.

INSTALAÇÕES

Funcionando provisoriamente nas dependências da Estação Qualifica, no centro, o IFMG dará um grande salto quantitativo e qualitativo com sua transferência para o local definitivo, que fica na rua Maria Silva, 125, no Morro do Sossego, entre os bairros Veneza I e Veneza II. Completamente reformado pela Prefeitura nos últimos meses o prédio conta com dois pavimentos e é capaz de abrigar até 1.400 alunos. No primeiro piso, são 14 salas administrativas, oito salas de laboratório, uma biblioteca, auditório, área de copa/cozinha, quatro banheiros e uma lanchonete. O segundo piso tem ainda três salas administrativas, 14 salas de aulas, cinco laboratórios e dois banheiros. A área externa do Campus Avançado, onde está implantada a subestação de energia, oferece ainda uma quadra poliesportiva e estacionamento para até 120 veículos.

Atualmente, já são 85 estudantes matriculados em Ipatinga no curso de graduação em Engenharia Elétrica, sendo mais de 80% deles originários do próprio município. Outros 150 alunos cursam gratuitamente a formação técnica em Mecânica, Segurança do Trabalho e Eletrotécnica, sendo que 80 deles estão sendo diplomados neste primeiro semestre.

ENSINO INTEGRADO E VISITAS GUIADAS

A prefeitura informou que o chefe do executivo já está iniciando conversas com autoridades federais para transformação do Campus Avançado em Campus, tendo em vista a amplitude da nova edificação e também o potencial regional. A oficialização dessa mudança estrutural significará a ampliação do leque de cursos presenciais, mais estudantes e mais docentes, entre outros desdobramentos, impactando positivamente a economia local.

“Estamos envolvendo nesse processo a nossa Secretaria de Educação, com a perspectiva de termos o curso técnico integrado ao Ensino Médio, o que possibilitará aos alunos das escolas públicas sonhar com melhores horizontes acadêmicos e profissionais. Pretendemos, logo que o Campus Avançado for inaugurado, criar um programa regular de visitas guiadas ao local, para que os nossos estudantes possam conhecer a grandeza das instalações, se familiarizar com o ambiente e compreender melhor o futuro promissor que poderão buscar neste espaço”, informou o prefeito.

COMO INGRESSAR

O ingresso nos cursos superiores do IFMG se dá por meio da nota do Enem ou via Sistema de Seleção Unificado (Sisu). Para utilizar a nota do Enem, o candidato deve ter feito o Exame em 2015, 2016 ou 2017. Os novos processos seletivos acontecem no segundo semestre, em datas ainda a serem definidas. Para os cursos técnicos – integrados ou subsequentes – há prova objetiva para acesso.