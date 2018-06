IMPLANTAÇÃO DO E-SOCIAL COMEÇA EM JULHO

A implantação do e-Social (Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas) para as Micro e Pequenas Empresas (MPE) optantes do Simples Nacional e os Microempreendedores Individuais (MEI) que possuam funcionários ocorrerá em cinco etapas a partir de julho. O cronograma, lançado pelo Comitê Gestor do programa deverá impactar mais de 8 milhões de empresas e 40 milhões de trabalhadores em todo o país. A adesão ao e-Social é feita pelo portal.esocial.gov.br

Pelo novo sistema do Governo Federal será possível reduzir tempo e custos da área contábil das empresas na execução de 15 obrigações. O e-social substituirá o preenchimento e a entrega de formulários e declarações, eliminando a redundância nas informações prestadas por pessoas físicas e jurídicas. “O sistema integra os processos, possibilita o registro imediato das informações, como por exemplo a contratação de um empregado, e disponibiliza instantaneamente os dados aos órgãos competentes. O objetivo é reduzir a burocracia e aprimorar a qualidade das informações das relações de trabalho, previdenciárias e tributárias”, afirma o analista do Sebrae Minas, Haroldo Santos.

A primeira etapa da implantação do e-Social terá início em julho, quando os empregadores deverão se cadastrar no novo sistema. De setembro a outubro, as empresas deverão enviar informações sobre seus funcionários, como admissões, afastamentos e demissões. Na terceira fase, entre novembro e dezembro, a folha de pagamento dos empregados será obrigatoriamente gerada pelo novo sistema.

A partir de janeiro de 2019, as Guia de Informações à Previdência Social (GFIP) será substituída definitivamente pelo sistema eletrônico e possibilitando o cruzamento de dados dos empregadores com os do governo. Também no início do ano, as empresas deverão enviar as informações sobre a segurança e saúde dos funcionários. “A previsão é que até fevereiro, o e-Social seja implantado por completo e os dados dos trabalhadores estejam todos informatizados, dificultando fraudes e dando maior segurança para os trabalhadores”, explica Santos.

Além das MPE, os Microempreendedores Individuais (MEI) que tiverem um empregado também terão o mesmo prazo para aderir ao e-Social. “Os MEI que atuam sozinhos continuarão usando o SIMEI, sistema de recolhimento dos tributos em valores fixos mensais do Simples Nacional, para geração da guia de recolhimento relativa à sua atividade como formalizado. Já os MEI que empregam, além de usarem o SIMEI, deverão aderir ao e-Social para o cumprimento de obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias relativas ao trabalhador contratado”, complementa o analista do Sebrae Minas.

Para quem não aderir ao novo sistema, serão aplicadas as mesmas penalidades a que estão sujeitas hoje pelo descumprimento de suas obrigações. “Vale lembrar que a partir de janeiro de 2019, o processamento e quitação das obrigações rotineiras da empresa para com a administração federal ficará inviável, se ela não se adequar ao novo sistema”, alerta Haroldo Santos

Calendário de implantação do e-Social para pequenos negócios:

1ª etapa: julho e agosto/2018 – será feito os cadastros do empregador e tabelas.

julho e agosto/2018 – será feito os cadastros do empregador e tabelas. 2ª etapa: setembro e outubro/2018 – as empresas empregadoras serão obrigadas a enviarem informações dos trabalhadores, como admissões, afastamentos e desligamentos.

setembro e outubro/2018 – as empresas empregadoras serão obrigadas a enviarem informações dos trabalhadores, como admissões, afastamentos e desligamentos. 3ª etapa: novembro e dezembro/2018 – será obrigatório o envio das folhas de pagamento.

novembro e dezembro/2018 – será obrigatório o envio das folhas de pagamento. 4ª etapa: janeiro/2019 – substituição do Guia de Informações à Previdência Social (GFIP) e compensação cruzada.

janeiro/2019 – substituição do Guia de Informações à Previdência Social (GFIP) e compensação cruzada. 5ª etapa: janeiro/2019 – transmissão de todos os dados de segurança e saúde do trabalhador deverão ser enviados.

15 obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas que serão substituídas pelo e-Social:

Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social (GFIP).

Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED).

Relação Anual de Informações Sociais (RAIS).

Livro de Registro de Empregados (LRE).

Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT).

Comunicação de Dispensa (CD).

Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS).

Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP).

Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF).

Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF).

Quadro de Horário de Trabalho (QHT).

Manual Normativo de Arquivos Digitais (MANAD).

Folha de pagamento, Guia de Recolhimento do FGTS (GRF).

Guia da Previdência Social (GPS).