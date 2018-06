INSCRIÇÕES ABERTAS PARA CURSO DE CANTO E CORAL NA ESCOLA TOM EM IPATINGA

A Prefeitura de Ipatinga, através da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer via Escola Municipal de Música e Canto Tenente Oswaldo Machado (TOM), abre na próxima segunda-feira (11) vagas para a turma de Canto e Coral Adulto. Qualquer pessoa acima de 18 anos pode participar.

Os alunos estudarão Conteúdo de Técnica Vocal, Teoria e Percepção Musical, além de Formação e Apreciação do Repertório. A proposta do coral é voltada para a expressão rítmico-corporal, utilizando um repertório variado que englobará MPB e músicas internacionais, entre outras.

O secretário de Cultura, Esporte e Lazer, Carlos Oliveira, disse que as novas atividades na Escola TOM são resultado de um bom trabalho em equipe. “É muito gratificante perceber que o trabalho que vem sendo executado pela Prefeitura através da nossa Secretaria e em parceria com a Secretaria de Educação contribui para o bem-estar da nossa sociedade. Na escola TOM nossas crianças, adolescentes e até mesmo adultos já aprendem a tocar diversos instrumentos musicais, a ler uma partitura e a conhecer o melhor da música. E seguindo o pedido do Prefeito Nardyello Rocha para fomentar mais a cultura musical na cidade resolvemos abrir aulas de canto. Com esse coral estamos plantando semente e podemos com essa ação projetar futuramente grandes músicos”, refletiu.

As fichas para inscrição estarão disponíveis na própria Escola de Música, que fica na rua Novo Hamburgo, nº 140, Veneza I, local onde funciona também o Projeto E. M. Cantar. Os interessados poderão se dirigir à escola de 8h às 11h e de 14h às 17h.

Outras informações podem ser obtidas no Departamento de Cultura ou pelos telefones 3829-8060 e 3829-8398.