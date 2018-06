IPATINGA DISCUTE SOLUÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA SEGURANÇA PÚBLICA

Em busca de uma solução para a séria crise que afeta o sistema carcerário no Vale do Aço, com um quadro de superlotação na penitenciária de Ipaba e a desativação ou interdição de outros presídios regionais, o prefeito de Ipatinga, Nardyello Rocha (MDB), convocou uma reunião de emergência para a tarde desta quarta-feira (21). Ele recebeu em seu gabinete Executivos de toda a região e também algumas das principais autoridades ligadas à segurança pública. “Sabemos que, pela lei, esta área é gerida por organismos do Estado, a quem cabe a responsabilidade primeira de zelar pela manutenção da ordem e proteção da sociedade, mas diante do gravidade do quadro não há como cruzar os braços. Precisamos agir rápido. Estamos diante de uma situação que não pode ser mais ser protelada”, disse Nardyello, que interrompeu uma agenda que cumpria em Belo Horizonte, em encontro da Associação Mineira dos Municípios (AMM), para mobilizar lideranças em torno do assunto.

A reunião na Prefeitura de Ipatinga contou com a presença do delegado Regional de Polícia Civil, Thiago Alves Henriques; o chefe do 12º Departamento de Polícia Civil, delegado Gilberto Simão de Melo; o comandante do 14º Batalhão de Polícia Militar, tenente-coronel Juliano Fábio Lemos Dias; o diretor de Atendimento da Penitenciária Dênio Moreira de Carvalho, Heitor de Freitas Cunha; o secretário municipal de Segurança e Convivência Cidadã (Sescon), Amador Francisco da Silva Neto, e a Procuradora Geral do Município de Ipatinga, Maria Alminda da Costa Guimarães. Compareceram ainda a prefeita de Santana do Paraíso, Luzia Teixeira de Melo, e o prefeito de Ipaba, Geraldo dos Reis Neves, além do secretário de Planejamento, Obras, Serviços Urbanos e Meio Ambiente, Edward Garzon, representando o prefeito de Timóteo, Adriano Alvarenga, e Rodrigo Ramalho, chefe de Gabinete do presidente da Câmara de Ipatinga, Osimar Barbosa. O prefeito de Coronel Fabriciano, Marcos Vinícius, justificou sua ausência por estar participando, na capital, da reunião da AMM, da qual é vice-presidente.

REFORMA DO CERESP

O prefeito Nardyello Rocha, que também será empossado como vencedor da recente eleição extemporânea em solenidade marcada para o final da tarde desta quinta-feira (21), na Câmara Municipal, adiantou que um documento reivindicatório conjunto será elaborado e assinado pela manhã, na Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana, onde acontecerá durante todo o dia uma reunião do Colegiado Executivo dos Fóruns Regionais de Governo do Território Vale do Aço. A prioridade é a liberação, em caráter de urgência, de uma verba de R$ 800 mil a ser canalizada pela Vara de Execuções Penais para a reforma do Ceresp (Centro de Remanejamento do Sistema Prisional) ipatinguense. Destruído por uma rebelião, há mais de dois anos o prédio recebe apenas mulheres. Outro pleito será pela construção de uma nova unidade, com recursos da ordem de R$ 3 milhões.

Com a impossibilidade de recebimento de presos homens em Ipatinga, assim como em Coronel Fabriciano e Timóteo, a penitenciária de Ipaba, com capacidade para 471 detentos, atingiu uma superlotação de 1.470. Demandado pelo Ministério Público, o Estado foi proibido de recolher presos provisórios no local – e eles representam praticamente a metade da população carcerária ali recolhida.

Em função desse problema, presos que deveriam ficar por apenas algumas horas na Delegacia Regional de Ipatinga tiveram que permanecer detidos no local por até uma semana, sem condições de dormir, tomar banho ou se alimentarem. A repartição também ficou com celas superlotadas e as autoridades policiais chegaram a admitir que não haveria outra alternativa senão estacionar as viaturas diante da Delegacia com os presos, até se encontrar uma solução paliativa. Com o caos prenunciado, o juiz Fábio Torres decidiu rever provisoriamente medida da Vara de Execuções Criminais de Ipatinga, que acatou pleito do Ministério Público, e por enquanto a Penitenciária de Ipaba volta a receber presos provisórios.