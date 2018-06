COLUNA WILLIAM SALIBA – 22/06/2018

IPATINGA PERDE OUTRO PIONEIRO

Faleceu nesta sexta-feira (22), Pavlos Mihail Hatzidakis, um dos pioneiros de Ipatinga e responsável, por muitos anos, pelo serviço de retransmissão de TV para o Vale do Aço. Contratado pela Prefeitura de Ipatinga, Plavos montou, no início dos anos 70, o sistema de retransmissão de TV, substituindo o precário equipamento então existente.

PIONEIRISMO

O primeiro equipamento repetidor de TV de Ipatinga – que inicialmente transmitia os sinais da extinta TV Tupi do Rio e depois da TV Itacolomi de Belo Horizonte – foi instalado em 1964, no Morro Santa Mônica, em Ipatinga. O repetidor era um equipamento caseiro, montado por iniciativa do comerciante Silas Augusto da Costa e do contabilista William Saliba (pai deste jornalista e que construiu o precário transmissor), a partir de dinheiro arrecadado com amigos. Em 1972, a Prefeitura de Ipatinga assumiu a responsabilidade pelo serviço e contratou um especialista em eletrônica, o grego Pavlos Mihail Hatzidakis, para cuidar de forma efetiva da retransmissão de TV na cidade. O segundo transmissor foi montado por Pavlos dentro da área da Usiminas, onde trabalhava.

VELÓRIO

A filha de Pavlos, Alike Amélia Givisiez Hatzidakis, informa que o velório do seu pai será neste sábado, de 7h às 16h, na capela velório da Funerária Nova Aliança, no Bairro Veneza II, em Ipatinga. O corpo será sepultado no Cemitério Parque Senhora da Paz, em Ipatinga. Após alguns dias hospitalizado, Plavos veio a falecer por problemas cardíacos.

***

IMIGRAÇÃO JAPONESA

O presidente da Usiminas, Sergio Leite, foi um dos homenageados, ontem (21), na solenidade em lembrança dos 110 anos da chegada dos primeiros imigrantes japoneses ao Brasil, realizada na Câmara dos Deputados, em Brasília. Sergio Leite lembrou a história da fundação da Usiminas, um dos primeiros investimentos japoneses no exterior após a Segunda Guerra Mundial. O evento contou com a presença do embaixador do Japão no Brasil, Akira Yamada. Desde a chegada do navio Kasato Maru, no porto de Santos, o Brasil se tornou o país que abriga a maior comunidade nipônica fora do Japão.

***

REVOLUÇÃO NA MEDICINA

A Fundação São Francisco Xavier (FSFX) registrou em 2017, 5.583 partos realizados na maternidade do Hospital Márcio Cunha (HMC), em Ipatinga. A instituição carrega o título de quarto hospital em número de partos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) do Estado de Minas Gerais. Com foco nesta demanda, a instituição lançou oficialmente na noite desta quarta-feira (20), em cerimônia realizada no Teatro Zélia Olguin, o projeto Mimo, uma plataforma de inteligência artificial, visando minimizar impactos e, até mesmo, os traumas e riscos que uma gestação pode causar à vida de uma família.

O MIMO

O sistema Maternidade Conceito Mimo – desenvolvido pela equipe do analista de sistema curitibano Jacson Fressato – cuida, de forma pioneira no Brasil, da gestante durante a gravidez, tratando a mãe e a criança em todos os estágios da gestação. O projeto, com auxílio de um aplicativo para smartphone, cuida da paciente desde a descoberta da gravidez até o seu retorno para casa com o bebê nos braços. Os serviços, oferecidos de forma personalizada e inovadora, estarão disponíveis para todas as gestantes que forem atendidas no HMC, tanto as de convênios quanto as do Sistema Único de Saúde (SUS).

LAURA

A FSFX, para o desenvolvimento do Mimo, chegou a Jacson Fressato através do seu sistema anterior, a plataforma Laura, que revolucionou a medicina, trabalhando com tecnologia cognitiva e atuando, ao lado de médicos, na prevenção da sepse (septicemia) e na diminuição do número de mortes causadas por essa doença violenta.

A INICIATIVA

Fressatto perdeu, em 2016, a filha Laura aos 18 dias de vida. Recém-nascida, Laura foi vítima de septicemia, uma infecção silenciosa que tira a vida de milhares de pessoas em todo o mundo diariamente. O luto, que se transformou em uma caça por culpados, acabou revelando um trabalho, talvez uma missão para Jacson, ao criar a plataforma Laura. Hoje, Jacson se orgulha de ter tido a oportunidade de também haver desenvolvido o Mimo para FSFX, utilizando a inteligência artificial para assistência às gestantes e aos recém-nascidos.

A seguir a cobertura fotográfica do coquetel de lançamento do projeto Mimo da FSFX, com registros do jornalista Cid Miranda: