IPATINGA RECEBE CARAVANA FACEBOOK E SEBRAE

Na próxima terça-feira, dia 26 de junho, Ipatinga será palco da Caravana Facebook e Sebrae, uma parceria entre Sebrae Minas, Aciapi e CDL de Ipatinga e Facebook. A ação irá acontecer na sede da Aciapi, de 10h às 18h.

O evento é uma oportunidade para os empreendedores aprenderem sobre boas práticas de marketing no Facebook e no Instagram. Os inscritos poderão participar de uma palestra e duas oficinas. Estas serão orientadas por especialistas do Facebook e incluem exercícios interativos e a oportunidade do empresário desenvolver um plano de mídia para divulgar sua empresa.

Programação:

10h: Palestra Amplie seu negócio com o Facebook

13h30 às 15h: Oficinas Mão na Massa: nível básico

15h30 às 17h: Oficinas Mão na Massa: nível avançado

Sebrae Minas (Av. Monteiro Lobato, 63, Cidade Nobre)

(31) 3830-3300/ 0800 570 0800