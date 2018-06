IPATINGA SEGUE COM AS OFICINAS DO PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO

Por meio da Secretaria de Planejamento, a Prefeitura de Ipatinga informou nesta quinta-feira (7) que segue neste mês o cronograma das oficinas do Plano Local de Habitação de Interesse Social (PLHIS) do município. Durante as oficinas é apresentado à população um conjunto de diretrizes, objetivos, metas, ações e indicadores que caracterizam os instrumentos de planejamento e gestão habitacionais da cidade.

As oficinas acontecem a cada 15 dias, sempre a partir das 19h, e já contemplaram algumas regionais. A primeira delas foi dirigida aos moradores da Regional 1, integrada pelos bairros Cariru, Vila Ipanema, Castelo, Bairro das Águas e Areal. Na sequência, a discussão foi levada à Regional 2, composta pelos bairros Bela Vista, Bom Retiro, Imbaúbas, Horto/Usipa e Santa Mônica. E Regional 3 (Iguaçu, Ferroviários, Ideal, Cidade Nobre e Vila da Paz).

Os encontros também ocorreram na Regional 4, composta pelo Centro, Novo Cruzeiro, Veneza I, Veneza II, Morro do Sossego, Parque das Águas, Planalto II, Caravelas, Jardim Panorama e Caçula, e na Regional 5, integrada pelos bairros Canaã, Canaãzinho, Vila Celeste, Vale do Sol, Vista Alegre, Forquilha, Chácaras Oliveira, Das Fontes e Jardim Santa Clara, serão remarcadas.

A próxima oficina acontece na Regional 6 (Bethânia, Morro do Cruzeiro, Granjas Vagalume, Tiradentes, Morro São Francisco, Vila Militar, Alto Boa Vista e Comunidade Nossa Senhora da Esperança). Ela será no dia 19 de junho, na Escola Municipal Zélia Duarte Passos, no bairro Bethânia.

No dia 3 de julho, o local definido é a Escola Municipal Infantil Estrelinha Azul, no bairro Bom Jardim. A área enfocada é a Regional 7, composta pelos bairros Bom Jardim, Esperança, Nova Esperança, Serra dourada, Mutirão 1º de Maio, Novo Jardim e Nova Conquista, Jardim Teresópolis, Zé Pedrinho e Loteamento Mariano e 1º de Junho.

Para atender à Regional 8, o encontro está marcado para o dia 17 de julho, na Escola Municipal João Reis de Souza, no bairro Limoeiro. Integram a regional os moradores dos bairros Limoeiro, Vila Formosa, Córrego Novo, Chácaras Madalena, Barra Alegre e Recanto.

Já no dia 31 de julho a oficina acontece na Escola Municipal Hermes de Oliveira Barbosa, em Pedra Branca, para os moradores da Regional 9 (Pedra Branca, Tribuna, Ipaneminha, Estrada da Bucaina, Córrego dos Lúcio, Taúbas, Morro Escuro, Ipanemão e Córrego dos Beca).