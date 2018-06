IPATINGÃO RECEBE O 31º LOUVAI AO SENHOR

No próximo domingo (1º), o Ipatingão recebe a 31ª edição do Louvai ao Senhor, realizado pela Renovação Carismática Católica. Preparando para a celebração dos 50 anos do movimento, a ser celebrado em 2019, o evento terá a presença dos missionários Fabio Lira e Natagil da Silva da Comunidade Canção Nova; padre Roberto Gualberto, pároco da Paróquia Cristo Rei de Ipatinga e diácono Euder, da Paróquia Cristo Libertador, também de Ipatinga.

O Louvai, que já faz parte do calendário oficial de eventos da cidade, conta com terço nas alturas, apresentação do Ministério de Música e Artes e do Ministério para as Crianças, com pregação, oração, louvor e animação. O encontro será encerrando com a missa.

Com o tema “Eis que estou à porta e bato” – presente no versículo 20 do capitulo 3 do livro de Apocalipse, em uma alusão a mensagem de Jesus – o evento terá a entrada franca e censura livre. Serão recebidas, durante o Louvai, doações de alimentos não perecíveis – que posteriormente serão repassados aos necessitados da cidade.