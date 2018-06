JOGO DO BRASIL: NÃO PERCA NENHUM LANCE COM A TV DIGITAL NO CELULAR

O maior evento de futebol do mundo pode até ser um momento sagrado em muitas empresas Brasil a fora, mas não são todas as profissões que têm essa flexibilidade. Alguns funcionários simplesmente não podem abandonar os afazeres para acompanhar os jogos da equipe do técnico Tite.

Profissionais da área da saúde, motoristas, porteiros, seguranças e muitos outros que trabalham viajando, nem sempre terão a oportunidade de se sentarem à frente de uma TV e acompanhar todos os gols da nossa seleção. E entre transmissões de rádios e atualizações “lance a lance” nos portais de esporte, o celular pode ser um grande amigo para os amantes da competição.

Isso porque hoje já é possível acompanhar as partidas em qualidade digital por meio da TV disponível nos telefones celulares. “Os celulares hoje compreendem uma qualidade de imagem tão boa quanto qualquer TV digital, e possuem a comodidade de serem portáteis”, afirma José Marcelo Amaral, presidente do Fórum SBTVD.

Mas nem todos os modelos são compatíveis com a tecnologia. “Uma das maneiras de saber se o seu celular possui TV digital integrada é conferindo o selo DTV. Por meio deste selo fica comprovado que o fabricante do aparelho é um associado ao Fórum do Sistema Brasileiro de TV Digital Terrestre”, lembra José Marcelo.

E o que muitas pessoas ainda não sabem é que acompanhar o futebol brasileiro pela TV do celular não consome o pacote de dados do plano de internet contratado. “Os dados móveis não são consumidos, pois os dados enviados e recebidos pelos serviços de Telefonia e TV não são somados”, explica o engenheiro. Vale lembrar também que acessórios como antenas e cabos podem ser necessários na hora de acessar a programação da TV aberta no seu smartphone.

SOBRE O FÓRUM SBTVD

O Fórum SBTVD (Fórum do Sistema Brasileiro de TV Digital Terrestre) é uma entidade sem fins lucrativos que contribui para o desenvolvimento da TV digital no Brasil, proporcionando maior qualidade de sinal, mobilidade e interatividade na vida dos brasileiros. É composto por integrantes das emissoras de TV, fabricantes de equipamentos de recepção, transmissão e indústrias de software, bem como representantes do Governo Federal e entidades de ensino e pesquisa. O Fórum SBTVD promove e coordena a cooperação técnica entre seus associados e apoia a divulgação do Sistema Brasileiro de TV Digital no Brasil e exterior.