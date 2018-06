LBV CELEBRA SEUS 55 ANOS DE ATUAÇÃO EM IPATINGA

Em um clima de muita alegria, a Legião da Boa Vontade (LBV) vai comemorar seus 55 anos de fundação na cidade de Ipatinga/MG. São mais de cinco décadas realizando campanhas e desenvolvendo programas socioassistenciais pela melhoria da qualidade de vida das pessoas atendidas neste município.

O evento comemorativo será realizado dia 4 de julho, quarta-feira, às 9 horas. A iniciativa conta com o importante apoio de parceiros, colaboradores e voluntários que ajudam a tornar possível e, com qualidade, o atendimento prestado à meninas e meninos que integram o programa Criança: Futuro no Presente!, provenientes de famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social e/ou pessoal e o programa Vida Plena, que atende pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, visando fortalecer a cidadania e incentivar a participação desses idosos em atividades, a fim de que tenham uma vida digna e feliz.

Para abrilhantar a cerimônia, as crianças farão uma apresentação musical e teatral em agradecimento a todos que, ao longo destas décadas têm ajudado a LBV a transformar para melhor a vida de todos que são atendidos nesta Unidade da instituição.

Serviço:

Evento: Comemoração dos 55 anos de trabalho da LBV em Ipatinga/MG

Data: 04 de julho (quarta-feira)

Horário: 09 horas

Local: Centro Comunitário de Assistência Social da LBV

Endereço: Rua João Patrício de Araújo, 225, Veneza I — Ipatinga/MG

Informações: (31) 3822-8600 | www.lbv.org