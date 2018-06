“LIDERANÇA PARA CHÃO DE FÁBRICA” SERÁ TEMA DE CURSO NA FIEMG

Desenvolver habilidades empreendedoras, ampliar a visão estratégica, consolidar conceitos de liderança e aprimorar competências para melhor atuação do líder como agente de transformação no trabalho, esse é o objetivo do curso “Liderança para Chão de Fábrica” que será promovido pela Fiemg Regional Vale do Aço nos dias 13 e 14 de junho, das 8h às 17h / 8h às 12h.

No conteúdo programático o Executive coaching pela Net Profiti do Brasil (CAC), Agostinho Nilo Canuto abordará dentre outros temas: Transformação cultural e organizacional, Equilíbrio emocional para liderar, Autoconhecimento e melhoria contínua, Liderança com atitude, Ética e influência do comportamento gerencial no ambiente de trabalho e Reconhecimento como estímulo ao desenvolvimento.

Vale ressaltar que as vagas são limitadas. Inscrições pelo telefone 31 3364-6591 ou e-mail: capacitacaoregionais@fiemg.com.br.

Valor do investimento R$ 130,00 para associados ao Ciemg e filiados aos sindicatos vinculados à Fiemg e R$ 200,00 para não associados.