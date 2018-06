“MOVIMENTA COMÉRCIO” PREMIA CLIENTES NO MÊS DA COPA

A mobilização “Movimenta Comércio” se encerra nesta quarta-feira (27). O sorteio será realizado de forma on-line na próxima quinta-feira (28), e o resultado da premiação será amplamente divulgado.

A mobilização foi lançada pela Associação Comercial, Industrial e de Prestação de Serviços (Acicel) e a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Coronel Fabriciano, visando fomentar o comércio no município no mês da Copa do Mundo.

“Entendemos que aproveitar as oportunidades para estimular o comércio é de suma importância e este é um dos nossos papeis. A mobilização vai ao encontro do desejo de melhorar os índices de venda neste mês de junho” enfatiza o presidente da Acicel-CDL, Ismá Canedo Campos.

Como forma de incentivo aos clientes que realizarem compras dentre os dias 22 a 27 de junho, serão sorteados dois prêmios de R$300 em dinheiro, além do prêmio de R$100 para o vendedor atendente.

Para participar do sorteio, os consumidores deverão acessar o site www.movimentacomercio.com.br e realizar o cadastro de suas compras. A entrega dos prêmios ocorrerá na sexta-feira (29), na loja onde o cliente fez a compra.

HORÁRIO ESPECIAL

Devido ao jogo da seleção brasileira nesta quarta-feira (27), o comércio de Cel. Fabriciano funcionará de 8h as 14h.