MPB PARA NAMORADOS E AFINS NO SHOPPING VALE DO AÇO

O Shopping Vale do Aço recebe nesta quarta-feira (13) a cantora Flávia Rosa para uma noite de muita música. Após o dia dos namorados, Flávia promete dar continuidade a esse sentimento de amor com canções de Nando Reis, Marisa Monte e Pato Fu, além de outros sucessos da MPB e Pop Rock.

“Uma voz feminina encantadora”, é assim que o público descreve o talento de Flávia Rosa, destaque no cenário musical do Vale do Aço. Suas interpretações de vozes famosas como Fernanda Takai, Marisa Monte e Elis Regina. As notas suaves de sua voz se adequam a qualquer estilo e acalma até o mais inquieto dos corações. Paula Rosa é uma artista com esse talento.

Flávia Rosa iniciou sua carreira como cantora em igrejas, há quase 20 anos. Atualmente desenvolve um projeto de carreira solo fazendo várias apresentações pela noite no Vale do Aço.

Retornando ao Shopping Vale do Aço, a cantora se mostra contagiante. “O público da praça de alimentação é contagiante, eles prestam atenção na música. Ouvem e, se gostarem, aplaudem com sinceridade. Isso é muito gratificante!”, comenta.

Serviço:

13/06 – Happy Hour – Flávia Rosa

Horário: 19:00h

Local: Praça de alimentação

Show gratuito