COLUNA WILLIAM SALIBA – 01/06/2018

NARDYELLO LIDERA EM IPATINGA. ELEITORES ALIENADOS SOBRE ELEIÇÃO

Impressionante os resultados da pesquisa eleição suplementar para prefeito de Ipatinga, realizada pela o Instituto CP2 e publicada nesta sexta-feira (1), no jornal O Tempo, de Belo Horizonte. O atual prefeito interino e ex-presidente da Câmara Municipal, Nardyello Rocha (MDB), lidera, tanto na pesquisa estimulada (27%) como na espontânea (20,5%). No entanto, na pesquisa espontânea, o percentual dos eleitores que votarão em branco ou anularão seus votos é de 25,8% e de indecisos, 25,8%. A alienação é tão grande que 12% dos eleitores não sabiam que Sebastião Quintão foi afastado e que Nardyello é o atual prefeito; outros 1,8% não têm certeza.

REVELAÇÕES

Estes resultados revelam duas coisas. A primeira é que o prazo para eleição estabelecido pela Justiça Eleitoral foi muito curto para se fazer uma campanha. A outra, que os processos de comunicação do Poder Público são ineficientes, não permitindo a total inteiração dos atos da Administração Municipal com a população.

DEMAIS CANDIDATOS

Na sequência da pesquisa estão posicionados, respectivamente, na espontânea e estimulada: Daniel Cristiano (PCB) com 12% e 9,2 %; Wanderson Gandra (PSC), com 9,2% e 6%; Lene Teixeira (PT) com 8% e 6% e Sávio Tarso com 6,8% e 4,8% (PDT). O levantamento do CP2, realizado com 400 entrevistados, tem o índice de confiabilidade de 95% e margem de erro de 4,9%.

***

BISTRÔ DO LU

Depois de uma longa e bem-sucedida atuação como executivo de concessionárias de marcas famosas de automóveis, Luciano Mendes Rolla rendeu-se à sua grande paixão: a gastronomia. Ele e sua esposa Raquel Carneiro Rolla fazem sucesso com o bem montado “Bistrô do Lu”, no Bairro Horto, em Ipatinga. O restaurante oferece uma culinária contemporânea, com influência francesa e argentina. Um detalhe importante é que as ervas finas que compõem os saborosos pratos são cultivadas em uma horta do próprio bistrô. Conheci e recomendo.

***

CONTA FÁCIL

O Sicoob, maior sistema de cooperativas financeiras do País com presença em todo o Vale do Aço, lançou uma nova versão do aplicativo Conta Fácil, agora denominado Yoou. O aplicativo oferece soluções essenciais como transferências, saques, depósitos, pagamento de títulos, convênios e a entrega de um cartão de débito ao usuário. Além disso, os poupadores não cooperados do Sicoob podem gerir a conta poupança, diretamente pelo aplicativo, para realizar aplicações, resgates, consultas de saldo e visualização de extrato. A versão gratuita no perfil Premium está disponível para download na Apple Store e Google Play.

***

CAMINHADA

A Fundação Aperam Acesita promove no dia 9 de junho, às 7h, uma caminhada ao mirante do Oikós, em Timóteo, em comemoração do Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado no dia 5 de junho. Os participantes farão um percurso de 14km (ida e volta), com duração aproximada de três horas. Os interessados em fazer a caminhada deverão realizar sua inscrição entre os dias 4 a 7 de junho, por meio do telefone 3849.1101, de 8h às 12h e de 13h30 às 17h00. A inscrição é gratuita e as vagas são limitadas.

***

DIA DA IMPRENSA

Em meio à crise de desabastecimento, a Cenibra e Fiemg Regional Vale do Aço cancelaram seus tradicionais jantares em homenagem aos profissionais da Comunicação pelo Dia da Imprensa, celebrado hoje. A coluna agradece a homenagem enviada pela Associação Comercial e CDL de Ipatinga.

***

ADIAMENTOS

A Fiemg Vale do Aço, em meio à crise, também adiou a posse do seu novo presidente, o empresário Flaviano Gaggiato. Nova data será agendada. Também foi transferido pela instituição, o “Seminário sobre Regulação do Atendimento a Acidentes na Atividade de Transporte de Produtos e Resíduos Perigosos”, que seria ministrado pela Solução Ambiental, em Ipatinga. A nova data é 4 de julho

***

TOP OF MIND

A Unimed foi destaque no prêmio Top Of Mind – Marcas de Sucesso de Minas Gerais, promovido pela revista Mercado Comum de Belo Horizonte. A instituição é uma das quatro marcas que venceram em todas as edições anuais desde o início das premiações. Em 2018, foi premiada nas categorias Excelência e Top do Top.

***

TÁ NAS REDES

“Agradecer um político por fazer obras com verba pública é o mesmo que agradecer um caixa automático por dar o seu dinheiro”. (Facebook)