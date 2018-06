NARDYELLO ROCHA VENCE ELEIÇÃO EXTEMPORÂNEA EM IPATINGA

Com quase 35 mil votos Nardyello Rocha de Oliveira (MDB) é o novo prefeito de Ipatinga. Ele obteve 36,33% dos votos válidos.

A eleição extemporânea que aconteceu neste domingo (3) foi determinada pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE) de Minas Gerais após decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) em aplicar a Lei da Ficha Limpa a casos anteriores a 2010, o que levou à cassação de Sebastião Quintão (MDB) e de Jésus Nascimento (MDB) – prefeito e vice-prefeito respectivamente – em maio deste ano.

Nardyello Rocha que já ocupava o cargo de prefeito interino de Ipatinga, obteve 34.697 votos, junto com seu vice Célio Francisco Aleixo (PV), da coligação “Unidos por Ipatinga”.

RESULTADO OFICIAL

Nardyello Rocha – 34.697 votos – 36,33%

Daniel Cristiano – 19.316 votos – 20,22%

Wanderson Gandra – 19.298 votos – 20,21%

Sávio Tarso – 13.714 votos – 14,36%

Lene Teixeira –8.485 votos – 8,88%

Comparecimento: 123.070 – 68,29% dos votantes.

Abstenções: 57.152 – 31,71%.

Brancos: 6.232 – 5,06%

Nulos: 21.328 – 17,33%

Votos válidos: 95.510 – 77,61%