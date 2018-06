O IMPACTO DO MOBILE NAS VENDAS DA SUA EMPRESA

O avanço tecnológico trouxe o hábito de utilizar o smartphone para diversas atividades do dia a dia. Comprar por meio do dispositivo móvel já é a realidade de muitas pessoas. Por isso, investimentos em estratégias para se destacar neste segmento é importante para aumentar as vendas e fidelizar o cliente.

As pessoas estão aproveitando a praticidade do smartphone para se informar, exigindo que as empresas estejam preparadas para o mobile, com sites responsivos, aplicativos e ações de marketing digital. Entender esse comportamentoé importante para criar estratégias que vão suprir as necessidades do consumidor mobile.

MERCADO MOBILE

Uma pesquisa realizada pela Tray, unidade de e-commerce da Localweb, mostra que os dispositivos móveis foram responsáveis por 29,34% de todo o tráfego das lojas online em 2017. Houve crescimento nas compras finalizadas a partir de smartphones e tablets, chegando a 34% no ano passado. E para 2018, a previsão é de mais aumento, podendo chegar a 40%.

A pesquisa menciona que o Google é um dos grandes responsáveis por esse crescimento.Antes, o sistema de busca, classificava a relevância de um site utilizando a versão para computadores. Agora, os algoritmos do Google utilizam a versão móvel do conteúdo de um site para ranquear as páginas nos resultados de busca.

Para sites que possuem design responsivo onde o conteúdo é o mesmo para dispositivos móveis e computadores, a indexação continua a mesma.

SITES RESPONSIVOS X APLICATIVOS

O Opinion Box e o Digitalks, fizeram umapesquisa sobre o comportamento de compra do consumidor mobile. O resultado mostra que 7 em cada 10 entrevistados afirmam que uma loja ter site responsivo é fundamental para a realização da compra.

Entre aqueles que já realizaram uma compra via mobile, 89% apontam a praticidade como principal benefício, e 69% valorizaram a agilidade do processo.

Além disso, 36% afirmaram que sempre pesquisam pelo celular o preço dos produtos que está interessado dentro da loja física. Isso mostra como o m-commerceinfluência o comportamento de compra em estabelecimentos físicos.

Outro dado interessante na pesquisa, é que 43% dos entrevistados preferem comprar em lojas que possuam aplicativo do que naquelas que possuem apenas o site responsivo. Isso mostra a necessidade de empresas que pretendem aumentar suas receitas através do mobile em investir em aplicativos.

POR QUE INVESTIR EM MOBILE?

A possibilidade de conhecer o que o consumidor acessa e onde ele está, é um dos pontos relevantes. A cada acesso feito do aparelho móvel, novas informações são coletadas. Com esses dados, é possível analisar individualmente o usuário e criar campanhas personalizadas para cada tipo de público.

Se você tem uma loja, por exemplo, poderá identificar os usuários que estão por perto. É possívelcriar mensagens automáticas que irão aparecer no celular conforme o usuário se aproximado seu empreendimento. Tudo isso pode ser feito por meio dos aplicativos.

Essas notificações do mobile marketing, são instantâneas; seu conteúdo será conferido naquele momento. E já conhecendo esse cliente, você direciona o que realmente irá interessá-lo, aumentando as chances de garantir a venda.

CONCLUSÃO

A plataforma mobile tem ganhado cada vez mais espaço. Se a sua empresa já investe em marketing digital, o mobileirá complementar às estratégias utilizadas, reforçando e fortalecendo a comunicação digital da sua marca.

Lembre-se que as pessoas ficam ao lado de seus aparelhos celulares o tempo todo, checando atualizações e notificações várias vezes ao dia. É necessário dar importância a esses consumidores para que a experiência com sua marca seja durável.

Criar uma estratégia de mobile marketing não é fácil, mas os benefícios quepodem gerar para sua empresa são muito grandes para serem ignorados.