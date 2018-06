ORQUESTRA DE CÂMARA REALIZA ENSAIO ABERTO AO PÚBLICO EM IPATINGA

Afinar os instrumentos, definir as últimas músicas e preparar os arranjos. Estes são alguns dos preparativos que a Orquestra de Câmara do Vale do Aço fará no terceiro ensaio aberto ao público no Teatro do Centro Cultural Usiminas na noite desta segunda-feira, (11), às 19h30. Tudo isso porque os músicos da Orquestra, regidos pelo maestro Vinícius Saturnino Chaves, estão preparando um repertório especial para ser apresentado no Arraial do Instituto Cultural Usiminas que acontece na noite da quarta-feira, (20), no Jardim Externo do Centro Cultural Usiminas. O ensaio aberto tem duração de 2h e a entrada é gratuita.

Vinícius Saturnino Chaves destaca as composições que a Orquestra está ensaiando e que poderão ser apreciadas pelo público. “Neste período do ano a Orquestra sempre aproveita as noites de junho para homenagear compositores brasileiros nordestinos devido às tradicionais festas juninas. Durante este ensaio aberto, o público poderá acompanhar os últimos ajustes que estamos fazendo em composições de Zé Ramalho, Zeca Baleiro, Gal Costa, Djavan, Dominguinhos, Caetano Veloso, Lenine, Luiz Gonzaga, entre outros, para apresentarmos no Arraial do Instituto Cultural Usiminas”, explica o maestro. Na ocasião, o público também conhecerá a formação da Orquestra e poderá entender um pouco mais sobre a linguagem da música clássica.

A diretora do Instituto Cultural Usiminas, Penélope Portugal, salienta que o terceiro ensaio aberto é mais uma oportunidade para o público se aproximar do universo artístico. “Mais uma vez o público tem a oportunidade de ver um ensaio aberto da Orquestra de Câmara do Vale do Aço no Teatro do Centro Cultural Usiminas com novidades no repertório. Esperamos que todos venham e aproveitem a oportunidade de conhecer este trabalho”, finaliza a diretora.

PARCERIA INÉDITA

Desde fevereiro deste ano, o Centro Cultural Usiminas passou a abrigar os ensaios regulares da Orquestra de Câmara do Vale do Aço. Até o fim de 2018, a Orquestra realizará 76 ensaios nas dependências do Centro Cultural Usiminas, sendo que, uma vez por mês, um ensaio, sempre às segundas-feiras, será aberto ao público. Além dos ensaios, a Orquestra está apresentando durante o ano sete “Noite de Orquestra em 2018 – Série Música Instrumental”, que faz parte do projeto Plano Anual de Atividades do Instituto Usicultura, patrocinado pela Usiminas por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

Serviço:

11/6 – Ensaio Aberto_Orquestra de Câmara do Vale do Aço

Local: Teatro do Centro Cultural Usiminas

Horário: 19h30

Duração: 2h

Classificação: livre

Entrada franca