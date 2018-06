PARQUE DA CIÊNCIA DE IPATINGA REALIZA A XVI SEMANA DA ASTRONOMIA

A Secretaria Municipal de Educação (SME), através da equipe do Parque da Ciência, localizado no complexo do Parque Ipanema, realiza no período de 25 a 29 de junho a “XVI Semana da Astronomia no Parque”. As atividades são direcionadas aos alunos do Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) das escolas da rede municipal de ensino.

O evento acontece em parceria com o professor de Física do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (Cefet-MG), Campus Timóteo, Weber Feu, e tem o objetivo de popularizar a Astronomia através de palestra e oportunidade de visualização telescópica.

INSCRIÇÕES

As inscrições já estão abertas para as escolas interessadas em levar os educandos para participarem das atividades e oficinas. Elas podem ser feitas pelo telefone 3829-8365.

Conforme a programação, no dia 25, uma segunda-feira, a observação dos corpos celestes será aberta de 18h30 às 21h para os estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA) e todo o público presente no Parque interessado no assunto. Nesses casos, não há necessidade de inscrição.

Entre os dias 26 e 29, as atividades serão voltadas exclusivamente para os alunos do Ensino Fundamental, e vão acontecer em dois horários: de 8h às 10h e de 14h às 16h. Estão previstas exposição e uma oficina de propulsão de foguetes, por meio da qual os estudantes vão aprender a construir um veículo que será impulsionado com utilização de materiais recicláveis como papelão, tampinhas de garrafas pet, canudos e balões. É o emprego das leis da Física, como a terceira Lei de Newton, segundo a qual para toda ação sobre um objeto, em resposta à interação com outro objeto, existirá uma reação de mesmo valor e direção, mas com sentido oposto.

CÉU FAVORÁVEL

A secretária de Educação de Ipatinga, Eva Sônia Rodrigues, explica que as atividades são uma complementação às visitas que os alunos fizeram no mês de abril ao Planetário Itinerante, durante a preparação para a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA).

“Estamos realizando agora porque esta época do ano facilita a visualização e observação dos astros como planetas, lua e estrelas. E a astronomia é uma área científica intrigante, capaz de gerar grande curiosidade. Na escola, ela configura-se como um instrumento motivador, que pode ser utilizado na introdução de conceitos de diferentes ramos da ciência, como a física, a matemática, a química, a biologia e a geografia. Queremos com isso incentivar nossos alunos a desenvolverem um interesse maior pelo assunto”, detalha a secretária.